Con sexy atuendo deportivo, Ana Bárbara agradece el apoyo de sus fans

View this post on Instagram

El agradecimiento es mágico y tiene el poder de transformar, de engrandecer el alma y el espíritu. Es por eso que hoy doy GRACIAS a cada uno de mis seguidores, a cada bandido y bandida que está al pendiente de lo bueno o no tan bueno que en mi vida acontece! Y aprovecho para tambien darles Gracias por apoyar la música de Artistas independientes como yo al @grupobronco a mi MAESTRO @broncolupe @broncorene @broncojavo @broncojoseadan @broncoramirojr @bronco su buena energía y entrega total han sido fundamental para este humilde proyecto! 🙌🏻 GRACIAS PEDAZOS DE MI ALMA #MiCorazon