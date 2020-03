El pecaminoso vestuario de Anitta en el carnaval en Brasil que exhibió todo su trasero

View this post on Instagram

Foi bom enquanto durou @ensaiosdaanitta BOMBADOS todos os dias. Agora vamos pra rua? Sábado de manhã no Rio. Seguindo nosso tema do mundo animal: A pantera negra (onça ou leopardo negros) é um animal raríssimo de ser avistado. Esse grande felino foi durante 100 anos considerado extinto no Quênia, até ser fotografado, em 2018 por pesquisadores. No mesmo ano, coincidentemente, uma pantera negra foi vista no cerrado brasileiro, enchendo de esperança os biólogos. Ela ainda está na lista de animais vulneráveis e precisa de proteção. Seu único predador é o ser humano, que mata o animal para vender sua pele rara. É o ser humano também que destrói o lugar onde elas vivem, fazendo com que a pantera não tenha o que caçar e causando sua morte.