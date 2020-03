Los 5 museos más importantes del mundo para amantes del arte

View this post on Instagram

. 🇫🇷 Quand la Pyramide se reflète en pleine heure bleue. 🔺 Bravo @raphaelmetivet pour cette photo magique ! ✨ – 📸 Vous aussi, partagez vos plus belles photos en mentionnant #MuséeDuLouvre. Nous en partageons une chaque fin de semaine. – – – – 🌎 When the Pyramid is reflecting during the blue hour. 🔺 Congrats @raphaelmetivet for this magical capture! ✨ – 📸 You too, share your best pictures using #Louvre. We will repost one every weekend. . . . #MuséeDuLouvre #Louvre #PyramideDuLouvre #LouvrePyramid #IeohMingPei