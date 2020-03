¿Son los votantes de bajos ingresos el arma secreta de Bernie?

Encuestas demuestran que ningún otro candidato se acerca al apoyo que Sanders tiene de los californianos que no ganan mucho dinero.

A pesar de todo lo que se habla de elegibilidad, el senador Bernie Sanders tendría la nominación presidencial demócrata ganada si cada votante fuera como Ryan Frye, sus dos hermanos adultos, su cuñada y sus padres.

La familia, que comparte una casa en el pequeño pueblo rural de Newman en el Valle Central de California, ha prometido su lealtad a Sanders en la campaña.

“Él sabe más sobre el tipo de problemas que me han estado afectando y parece que realmente se preocupa… Los problemas financieros, la desigualdad de ingresos, el acceso a la atención médica”, dijo Frye, de 30 años, quien vive de los aproximadamente $200 que gana de la reparación de computadoras y los $194 que recibe en cupones de alimentos cada mes.

Para Frye, el atractivo de Bernie es obvio: “Porque sus políticas están realmente dirigidas a ayudar a las personas con bajos ingresos”.

El senador de Vermont tiene una ventaja dominante en prácticamente todas las elecciones primarias de California. Pero él puede contar con un grupo de votantes en particular: las personas que no ganan mucho dinero.

Que dicen las encuestas

En California, el 42% de los posibles votantes demócratas en hogares que ganan menos de $40,000 al año dijeron que votarían por Sanders, según una encuesta del 7 al 17 de febrero del Instituto de Políticas Públicas de California. Eso es sustancialmente más alto que su apoyo entre todos los votantes probables, que se ubica en 32%.

En la mayoría de los condados de California, ese umbral de ingresos estaría cerca de vivir en la pobreza. En algunos de los condados más caros, como Santa Clara y San Mateo, una familia de cuatro personas sería considerada por debajo del promedio de pobreza estatal, tomando en cuenta el costo de vida local.

Ningún otro candidato tiene tanto apoyo de votantes de bajos ingresos como Sanders. Biden cuenta con solo el 15% de los votantes en el grupo de bajos ingresos, casi reflejando su apoyo general del 14%. La senadora Elizabeth Warren tenía solo el 11% de los votantes de bajos ingresos, y el alcalde Pete Buttigieg, el 6%. Esas acciones están por debajo de sus números generales de votación de California de 13% y 12%, lo que significa que los votantes de bajos ingresos tienen menos probabilidades de apoyarlos, según la encuesta.

https://infogram.com/ca-primary-polling-by-income-1h0n25l0mjdj4pe?live

Las encuestas nacionales tienen resultados similares, aunque las diferencias son un poco menos pronunciadas. Dos encuestas, una del Washington Post-ABC y otra de la Universidad Quinnipiac, descubrieron que Sanders obtuvo una parte desproporcionada de los que ganaban menos de $50,000 entre los votantes registrados con tendencia demócrata.

Los expertos advierten en contra de enfatizar demasiado estas cifras. Las encuestas ofrecen estimaciones difusas de cómo se siente el público. Y las estimaciones basadas en subconjuntos cada vez más pequeños de encuestados (por ejemplo, de votantes de clase media, a votantes de bajos ingresos que apoyan a Sanders) son especialmente inciertos.

El error de muestreo es más o menos 5.7 por ciento para los 573 votantes probables de las elecciones primarias demócratas en la encuesta del Public Policy Institute. Solo se encuestaron a 164 votantes de bajos ingresos, lo que significa que el error de muestreo es mayor para ellos.

Sin embargo, otras dos encuestas recientes tuvieron resultados sorprendentemente similares: más de un tercio de los californianos con recursos limitados respaldaron a Sanders.

A mediados de enero, una encuesta del Instituto de Estudios Gubernamentales de Berkeley encontró que el 40% de los votantes probables que ganan menos de $40,000 apoyaron a Sanders (en comparación con el 26% en una votación general). En una encuesta de Monmouth de votantes probables en California, Sanders contó con el apoyo del 35% de los que ganan menos de $50,000 (en comparación con el 24% en general).

Eso podría darle un gran impulso en el Estado Dorado, donde muchos sienten la presión. Más de un tercio de los hogares de California ganan menos de $50,000 al año, según la Encuesta de la Comunidad Estadounidense de la Oficina del Censo.

¿Cuál es el atractivo a Bernie?

Hay varias razones por las que Sanders atrae a las personas que no ganan mucho dinero. La explicación más fácil es, como dice Frye, que las posiciones de Sanders, que incluyen expandir los beneficios públicos de forma dramática y luego cobrarle a los ricos, atrae el interés financiero de la clase trabajadora y los californianos pobres.

Un crítico conservador del senador podría explicarlo de esta forma: se trata de votantes que buscan la caridad del gobierno

“Su mensaje es explícitamente económico”, dijo Mindy Romero, directora del Proyecto de Participación Cívica de California en la Universidad del Sur de California. “Entonces está hablando de la desigualdad de riqueza, la desigualdad económica. Está hablando del 1% y el 99%. Él es muy anti-establecimiento, al menos así es como se identifica a sí mismo”.

Sanders puede hacer especialmente bien en un estado donde los residentes están preocupados cada vez más por una brecha económica cada vez mayor. Aproximadamente ocho de cada diez votantes probables de California dijeron que pensaban que la pobreza era un gran problema o algo de problema y siete de cada diez dijeron que la brecha entre ricos y pobres está creciendo donde viven, en una encuesta realizada en enero por PPIC.

Sanders, por supuesto, no es el único candidato con una racha populista. Las políticas económicas de Warren reflejan muchos de los planes de Sanders. Y aunque los otros candidatos son más moderados, la mayoría también ha hecho del empleo y la desigualdad un sello distintivo de sus plataformas y distorsionantes discursos.

El atractivo más amplio de Sanders también puede deberse al reconocimiento de su nombre en California. Desde las primarias de 2016, donde Sanders hizo una contienda sorprendentemente fuerte contra Hillary Clinton, ha sido una entidad conocida. Y en comparación con los mensajes a veces extravagantes de Warren y los programas sociales probados por los medios propuestos por otros candidatos, las propuestas de Sanders son fáciles de analizar: Medicare para todos, educación universitaria gratuita.

Los votantes de bajos ingresos también tienen más probabilidades de no pertenecer a un partido político, por lo que el estatus de Sanders como socialista demócrata fuera de la gran carpa del Partido Demócrata también puede ayudarlo con este grupo de votantes.

Para Isabel Gurrola, de 21 años, del sur centro de Los Ángeles, Sanders parece hablar directamente sobre sus preocupaciones financieras: los costos de la atención médica y la universidad, un salario mínimo que no se extiende lo suficiente y la protección inadecuada del lugar de trabajo.

Gurrola, una estudiante de CSU Fullerton, recibe ayuda financiera para pagar su matrícula universitaria. Ella trabaja a tiempo parcial en una tienda para ayudar a cubrir sus gastos y ayudar a su madre, cuatro hermanos menores y abuelos. Su madre no puede votar debido a su estatus legal, pero sus abuelos sí. Ambos confían en el juicio de Gurrola, dijo, por lo que también planean votar por Sanders.

“Bernie quiere que todos tengan atención médica universal… así que, para mi familia, sería muy bueno … poder tener atención médica”, dijo, y agregó que “la educación superior gratuita para mis hermanos menores” también es bienvenida.

Los latinos como Gurrola y su familia probablemente sean uno de los grupos de votación más importantes para Sanders en California.

“También ha hecho mucho alcance en la comunidad latina”, dijo Romero. “Y sí, los latinos suelen tener ingresos más bajos”.

Una cuarta parte de los latinos de California no tiene suficientes recursos para cubrir el costo básico de vida en su área, y más de otra cuarta parte vive al borde, con ingresos familiares entre el 100 y el 150% del promedio de pobreza de California. Entre los californianos menores de 30 años, el 43% vive en la pobreza o cerca de la pobreza.

Aquí está el enigma irresoluble, dada la limitación de las encuestas: a los californianos de bajos ingresos parece gustarles Sanders, pero los californianos de bajos ingresos también son mucho más propensos a ser latinos, jóvenes o ambos, dijo Dean Bonner, director asociado de encuestas en el Instituto Publico de Políticas de California. Y a esos grupos también les gusta Sanders.

“Hay algún enredo allí”, dijo Bonner. “Con Sanders, todo esto se ve reforzado porque su apoyo es mayor entre los latinos, es mayor entre los jóvenes, es mayor entre los latinos más jóvenes”.

Entonces, ¿obtiene Sanders altas calificaciones de los votantes de bajos ingresos en todos los ámbitos? ¿O esos números simplemente reflejan que es popular en las comunidades que conforman una gran parte de los votantes de bajos ingresos? ¿Es probable que los demócratas de clase trabajadora, mayores, blancos y de bajos ingresos lo apoyen?

Los encuestadores como Bonner no pueden decirlo. El número de encuestados que caen en estas categorías superpuestas múltiples es demasiado pequeño para ser representativo de algo.

https://infogram.com/sanders-california-base-primary-electorate-ppic-1h8j4xgwjje86mv?live

Atractivo mixto

La pregunta es importante porque habla de la atracción de Sanders en California, y potencialmente en todo el país. Como héroe ecuménico de la clase trabajadora que atrae a los estadounidenses de bajos ingresos independientemente de su raza y edad, Sanders podría llegar a la nominación demócrata, y tal vez a la Casa Blanca.

Pero el atractivo de Sanders puede ser un poco más limitado. Los votantes jóvenes pueden sentirse atraídos por la pureza ideológica del senador, su mensaje de cambio social dramático y su credibilidad contra el establecimiento. Los latinos de California pueden respaldar desproporcionadamente a Sanders por una amplia variedad de razones, incluyendo el largo y concertado esfuerzo de divulgación por todo el estado. Y eso puede no traducirse tan bien a otros estados, con menos votantes jóvenes y latinos.

En particular, los planes económicos de Warren no difieren mucho de los planes de Sanders, pero en la encuesta ella muy por debajo de él entre los latinos.

Si ese es el caso, ¿podría el candidato de Sanders seguir contando con el apoyo de estadounidenses blancos mayores de bajos ingresos, cuyo voto resultó decisivo para el presidente Trump en estados electoralmente significativos durante las elecciones de 2016?

Romero dijo que Sanders está haciendo una apuesta electoral arriesgada, pero que tiene un enorme beneficio potencial. Personas de bajos ingresos, los latinos y los jóvenes: lo que más pueden tener todos estos subconjuntos de la base de Sanders en común es que, históricamente, no es probable que voten.

Los votantes de California suelen ser más mayores de edad, pudientes y más blancos que la población general

https://infogram.com/california-votes-skew-old-wealthy-white-1h0r6r5om3984ek?live

Las promesas de Sanders de inspirar a una ola de no votantes tradicionales para ir a las urnas aún no se han confirmado. En las elecciones primarias de Iowa, New Hampshire y Nevada, sus partidarios fueron en gran parte votantes demócratas tradicionales.

“Escuchamos elección tras elección sobre el posible voto juvenil o el posible voto latino y luego escuchamos que no fue tan alto como queríamos”, dijo Romero.

Pero las encuestas son una cosa, la participación es otra.

Ramiro Olvera, un empleado estatal retirado de 64 años en el Valle de Coachella que vive con menos de $40,000 al año en Seguro Social y ganancias de jubilación, planea votar por Sanders, principalmente porque quiere una reforma migratoria y atención médica universal. Olvera es un votante frecuente porque es la voz de su familia y amigos que no son ciudadanos y no pueden votar. Pero se sorprendió al ver cómo el senador está motivando a una generación más joven a involucrarse.

“También me sorprende ver la gran multitud de jóvenes que lo apoyan. He hablado con mis sobrinos en reuniones familiares y acordamos muchos de sus planes”, dijo Olvera.

Puede leer el artículo en inglés aquí: https://calmatters.org/projects/low-income-voters-bernie-sanders-secret-weapon/

Ben Christopher y Jackie Botts son reporteros en CalMatters. Jacqueline García es reportera de La Opinión. Este artículo es parte de The California Divide, una colaboración entre las redacciones que examinan la desigualdad de ingresos y la supervivencia económica en California.