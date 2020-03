Thali García reaparece, luciéndose en traje de baño tras el retiro de sus implantes

View this post on Instagram

Hoy es un día muy fuerte para mi, importante & lleno de esperanza. Hace casi 10 años tome la decisión de colocarme implantes de seno por qué como muchas fui víctima de los estándares de belleza que nos venden por todos lados, aparte muchos me sugerían que tendría más trabajo si “‘mejoraba mi imagen”, ya saben; la televisión es exigente. Muchos de ustedes saben que hace un par años; empecé con problemas hormonales severos, sobre todo en la tiroides & también problemas agudos de visión en el ojo derecho. Todo esto para mi era muy extraño, mi salud siempre había sido muy muy buena y de unos años para acá: todos los días me veía la cara hinchada y el cuerpo inflamado, en general con mucha retención de líquidos. Gracias a un post que vi de una colega @michellerenaud ( y que sin conocerla quiero agradecerle por su valentía y por contar su testimonio que se ayudará a muchas más) llegué a manos del @drmoralesdelac para entender y conocer más acerca la @breast_implant_illness y quien rápidamente me hizo sentir en confianza y segura de mi procedimiento, en verdad es el mejor! Hay daños que son irreversibles, pero en el caso de las hormonas, la inflamación constante, fatiga, etc, podré recuperarme al cien por ciento. Hace años que no siento que lleve una vida normal, padezco todo el tiempo los efectos secundarios misteriosos de esta enfermedad. En una hora entro a quirófano, así que; mándeme toda su buena energía!!!😊/ siempre los leo. ➡️ Y si tienes implantes y te sientes “rara” acude a un médico pronto! Espero que sean más y más mujeres que se sumen a alzar la voz sobre el daño que pueden ocasionar los implantes a la salud… [Ojo: no es en todos los casos y no depende de la marca del implante, depende de cada organismo.] Mucho love, TG. ♥️ #breastimplantillness ———————————————— Agradecimiento especial a mi @nyusage por haber capturado este momento de mi vida y a @wenlozano por hacerme ver linda! 🥰