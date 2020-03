A sus 47 años y con bikini azul, Dominika Paleta presume impactante figura

View this post on Instagram

A veces solo bastan unos días en contacto con la naturaleza, para darte cuenta de lo mágica que es la vida … gracias #vivalavida este lugar es impresionante …. miren los atardeceres de #ixtapazihuatanejo @visitiz @thompsonzihuatanejo @l_a_m_lifestyle aquí me quiero quedar a escribir, meditar y brincar de la felicidad … un mes, estaría bueno … 😜 bikini : top , @trilogiaf bottom: @spiaggiabeachwear y amo combinarlos !