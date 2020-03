Los niños pueden ser portadores del coronavirus sin saberlo: ex director de los CDC

Nunca habíamos visto un patógeno como éste, dijo Tom Frieden

Recientemente se supo que el coronavirus COVID-19 se comporta de manera similar que otros virus como el VIH: es posible portarlo y contagiarlo sin presentar síntomas. Pero un reporte de principios de febrero publicado por The Lancet, documentó el caso de un niño de 10 años que visitó Wuhan, en China, y a pesar de no presentar ningún síntoma, dio positivo para la enfermedad en las pruebas de laboratorio.

Esta versión de que los niños pueden ser portadores del coronavirus sin saberlo, fue confirmada por el ex director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el doctor Tom Frieden.

En conferencia de prensa consignada en The New York Post, Frieden señaló que el coronavirus que se originó en China ha puesto al mundo en una situación sin precedentes. “Nunca antes habíamos visto surgir un patógeno y tener una propagación mundial como ésta. Eso da miedo”, dijo.

Las personas asintomáticas o con síntomas leves pueden estar enfermas de coronavirus sin saberlo y contagiarlo, un comportamiento del virus que es especialmente preocupante. “El hecho de que los niños puedan infectarse pero no mostrar síntomas representa un riesgo para los pediatras“, afirmó el director de los CDC durante la administración de Barack Obama.

“Creemos que será muy difícil, si no imposible, contenerlo… pero eso no significa que no debamos intentarlo”, aclaró el también ex comisionado de Salud en Nueva York.