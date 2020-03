Seis muertos por coronavirus en el estado de Washington

El estado de Washington está en alerta con el anuncio de 6 muertes a causa del nuevo coronavirus COVID-19. Al menos cuatro de estas muertes habrían sido de adultos mayores residentes de Life Care Center, de Kirkland.

Estos casos no caen dentro de los criterios de diagnósticos anteriores: se trata de personas que no viajaron a zonas en estado de brote y no habrían estado en contacto con personas infectadas.

Investigadores en el estado —en donde se registró la primera muerte por COVID-19 en el país el sábado 29 de febrero—dicen que creen que el virus ha estado circulando por la comunidad por semanas, incluso antes que se declarara el estado de emergencia. Esto sugiere la posibilidad de que al menos 1,500 personas puedan haber estado, o estar, infectadas.

Guía: cómo prepararse para el coronavirus

Con más de 70 casos confirmados en los Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) anunció que las pruebas para el coronavirus se ampliarían a lo largo de todo el país, un movimiento que se espera que mejore el ritmo de detección de infecciones y ayude a identificar patrones de sospecha o confirmación casos.

En el estado de Washington, los investigadores compararon dos casos con la esperanza de obtener esa información. Un caso, que el mes pasado se convirtió en el primero en los Estados Unidos, apareció en un paciente del que los funcionarios de salud tomaron una muestra el 19 de enero. Otro caso que surgió en la región la semana del 24 de febrero probablemente estuvo relacionado con el primero, según un análisis del secuencia genética del virus.

Los hallazgos sugieren que el virus se ha propagado en la comunidad durante casi seis semanas, según uno de los científicos que comparó las secuencias, Trevor Bedford, profesor asociado de la Universidad de Washington.

Nombre oficial del virus

COVID-19 (antes fue coronavirus o 2019 n-CoV)

Origen

Wuhan, provincia de Hubei, China

Transmisión

Este nuevo coronavirus puede haber pasado de animales a humanos (estudios indican que pueden portarlo serpientes que son comestibles en China)

Total de casos confirmados en el mundo

87,137

Casos confirmados en China

Del total, 79,968 se han registrado en China.

Casos confirmados fuera de China

Del total, unos 7,169 se han registrado fuera de China

Casos confirmados en los Estados Unidos

Del total, 71 se confirmaron en EE.UU.

Muertes

Alrededor de 2,838 en China; 104 fuera de China.

Países en donde hay casos (por fuera de China)

58