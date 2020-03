“Sería complicado, pero no imposible”: Así reaccionó Angelique Boyer ante los rumores de su embarazo

View this post on Instagram

Un verdadero honor ir de tu mano a cualquier destino @sebastianrulli Ver como la gente se expresa tan bien de ti y de tu trabajo! Te admiro cada día más! Felicidades por este GRAN cierre del Dragón 🐉 por @univision el final mas visto en los últimos años! Y lo mejor está por venir 👀 ya queremos verte en México 🇲🇽 ansiosos esperamos la segunda temporada por @netflixlat Felicidades a todos @eldragonoficial ❤️🤩👏🏼🙌🏼✨