8 tips para viajar a Nueva York sin gastar mucho

View this post on Instagram

"No estoy seguro de que yo exista, en realidad. Soy todos los autores que he leído, todas la gente que he conocido, todas las mujeres que he amado, todas las ciudades que he visitado, todos mis antepasados…”. Jorge Luis Borges (Skyline New York) #new.york.vibe #newyork.viewer #new_york_city_photo # new_york_today #new.york.best #topnewyork_photo #newyork # pictures_ of_ newyork #newyorkloversnyl #newyork_instagram #newyork_world #newyorkphoto #newyork.feelings #newyork.universe #nuevayork #nuevayorkcity #nuevayork🗽 #jorgeluisborges