Bernie gana en California en un “Super Tuesday” muy latino

El rechazo a Trump y la inspiración despertada por Sanders movilizan a la comunidad.

Tal y como se había anticipado en las encuestas, Bernie Sanders ganó las elecciones primarias en California, al conseguir el apoyo de 119 delegados con el 33.6% de los votos, mientras que su más cercano contrincante, Joe Biden obtuvo 57 delegados con el 24.9% de la votación.

En el estado más grande de la nación, se repitió la fórmula de jóvenes y latinos que lo llevaron al triunfo en Nevada con un 47%. Pero en general, de acuerdo a los primeros reportes, los latinos de todas las edades en California, le dieron a Bernie el voto.

De acuerdo a expertos en el tema, en estas elecciones primarias en California, los latinos se hicieron escuchar.

“Anoche y a través de los estados donde se celebraron elecciones primarias, los latinos demostraron que están cansados de la crueldad de los últimos cuatro años”, dijo Mario Carrillo, gerente de campaña de la organización America’s Voice.

Tanto en Texas como California así como en las comunidades latinas en Carolina del Norte, Virginia, Utah, Colorado y donde fuera, los latinos hicieron escuchar sus voces en lo que será una de las elecciones de mayores consecuencias de nuestra época, agregó.

Fernando Guerra, el profesor en Ciencias Políticas y Estudios Chicanos/a de la Universidad Loyola Marymount (LMU), dijo que Bernie ganó el gran premio de California por el apoyo del voto latino como pasó en Colorado y casi todo Texas.

“Es auténtico y habla de los temas que impactan a la comunidad. La elección en California fue contra Trump y porque los latinos creen en Bernie”.

Sin embargo, el profesor fue muy claro al decir que no solo los líderes del partido Demócrata son los que no quieren que Bernie sea el nominado a la presidencia sino la mayoría de los votantes demócratas que no lo han apoyando en las primarias.

“Yo personalmente he votado por Bernie, pero tengo que admitir que hay otras ideas e ideologías que piensan que sus candidatos son mejores”, dijo.

Pero lo interesante es que el “Super Tuesday” mostró que los latinos están votando, y el apoyo de este grupo para Bernie indica que es un candidato que se comunica con los latinos y ellos le han respondido dándole su voto.

“Los otros candidatos tienen mucho que aprender de Bernie en cuanto a la comunicación con los latinos. Bernie le han enseñado que si se comunican con ellos, van a salir a votar”, dijo el académico.

Una larga jornada

En el condado de Los Ángeles se observaron grandes filas en los centros de votación y hubo esperas de hasta tres o cuatro horas para votar debido a problemas técnicos con el nuevo sistema de votación basado en pantallas táctiles, el cual fue puesto en marcha en estas elecciones primarias.

A través de las redes sociales, los electores angelinos reportaron que algunas computadoras funcionaron muy lento; o de plano, estaban descompuestas. Algunas casillas abrieron tarde debido a las fallas técnicas.

Hay quienes acudieron a otros centros de votación, solo para encontrarse con el mismo problema; o bien sus nombres no aparecían en la base de datos, y para poder votar, tuvieron que usar boletas provisionales.

El nuevo sistema de votación a través de computadoras que costó 280 millones de dólares hizo su debut, pero alentó el proceso.

Bernie Sanders tuvo que pedir a un juez de una corte federal que se permitiera las votaciones hasta las 10 de la noche en California. Y como nunca, se observaron filas de angelinos esperando fuera de las casillas o centros de votación entre las 9 y 10 de la noche.

“No pude evitar soltar una lágrima al ver a tantos latinos haciendo fila para poder votar”, dijo Luis Alvarado, consultor republicano, quien atribuyó la alta participación latina en las elecciones primarias de California a una combinación de motivos. “El rechazo a Donald Trump jugó un papel muy importante para que salieran a votar. También había elecciones menores locales que les interesaban”.

Alvarado dijo que Bernie triunfó en California porque construyó una infraestructura y organización muy efectivas con los latinos, mientras que Biden no hizo nada para asociarse con ellos.

George Gascón perdía la elección para ser fiscal del condado de Los Ángeles. (Araceli Martínez/La Opinión).

Resultados locales

En la elección para fiscal del condado de Los Ángeles, la titular del cargo Jackie Lacey ganó la elección al obtener el 50.09% de los votos. El ex fiscal de San Francisco, George Gascón obtuvo solo el 26.83% de los sufragios, mientras que de manera muy cercana, le siguió la independiente exdefensora pública Rachel Rossi, quien consiguió el 22.47% de la votación.

A nivel del Concejo de Los Ángeles, destaca el triunfo del ex presidente del Senado, Kevin De León, quien ganó un asiento por el Distrito 14 en el Concejo de Los Ángeles que abarca los barrios de Eagle Rock, Boyle Heights, Highland Park y el centro de Los Ángeles. Kevin ganó con el 53.52% de los votos. Dejó muy atrás a Mónica García, miembro de la Junta del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, quien logró un 11.32% de votos.

De León ocupará el asiento que dejará vacante el concejal José Huizar en noviembre.

Por el distrito 10 del Concejo Angelino, que abarca el sur de Los Ángeles, el supervisor Mark Ridley Thomas irá a una segunda vuelta en la elección general de noviembre frente a la abogada y activista comunitaria Grace Yoo. Ridley Thomas obtuvo 46.87% de los votos contra el 24.80% de Yoo. La afrolatina Aura Vásquez, una activista por el medio ambiente, quedó en tercer lugar con el 17.89% de la votación.

En la disputa por el distrito 2 de la Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles que dejará vacante a fin de año Ridley Thomas, el ex presidente del concejo Herb J. Wesson se enfrentará en una segunda vuelta en noviembre contra la exsenadora Holly Mitchell. Ninguno de los dos consiguió el 50% de los votos. Wesson logró 32.09% y Mitchell, 25.5%.

A nivel de jueces, Adán Montalbán, un fiscal del condado de Los Ángeles que vivió muchos años indocumentado, ganó la elección para ser juez de la Corte Superior de Los Ángeles con el 63.3% de los votos al exactor y comentarista de televisión Troy Slaten.

En las contiendas para la legislatura estatal, destaca la pelea por el distrito 57 del Valle de San Gabriel en el condado de Los Ángeles. Sylvia Rubio, hermana de la senadora Susan Rubio y la asambleísta Blanca Rubio, se quedó rezagada en un tercer lugar con el 17.8% de los votos en su intento por ir a la Asamblea. Pasaron a la segunda vuelta, la republicana Jessica Martínez con el 29.52% de la votación, y Lisa Calderón con el 19.74% de los sufragios. Calderón es madrastra de Ian Calderón, el actual asambleísta, quien deja el cargo a fin de año.

Sí a vigilar al Sheriff no a bonos para escuelas

La Medida R ganó con el 71.17% de los votos contra el 28.83% de quienes se opusieron. Su aprobación significa que se fortalecerá la vigilancia civil sobre el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles, y mejorará el cuidado psiquiátrico, tratamientos contra las adicciones y otros servicios para los presos en las cárceles del condado.

La medida 13 que pretendía autorizar bonos por 15 mil millones de dólares para modernizar las escuelas públicas desde el preescolar hasta la universidad, perdió con el 55.9% de votos en contra, mientras que solo el 44.1% de los votos la apoyó. Era el bono escolar más grande de la historia de California que buscaba abatir al gran rezago en la reparación de instalaciones escolares calculado en un monto 100,000 millones de dólares. Pero los opositores manifestaron que el estado se endeudaría demasiado ya que hubiera tenido que pagar 740 millones de dólares cada año más 11 mil millones de dólares en intereses.

Reñidas elecciones al Congreso

La sorpresa de esta elección fue que la congresista Lucille Roybal-Allard perdía contra el republicano Antonio Delgado, seguido por el demócrata David John Sánchez. Roybal-Allard representa al distrito 40 que comprende Downey, Vernon, Commerce y Bell Gardens. No consiguió el 50% de los votos, mientras que Delgado y Sánchez estaban empatados con el 14.3%. Después del desempate se sabrá quien será su rival en la elección de noviembre. Roybal-Allard es congresista desde 1993.

En el distrito 39 que corresponde a Fullertone en el condado de Orange, la republicana Young Kim le ganaba con el 50.8% de votos a Gil Cisneros, el actual congresista demócrata quien llevaba 44.3% de la votación. Ambos se verán las caras en la segunda vuelta de noviembre.

En el distrito 22 de Fresno , el aliado de Trump, el congresista Devin Nunes llevaba la delantera con el 59.4% de los votos, dejando atrás al demócrata hispano Phil Arballo con 23.5% de los votos. Sin embargo, también volverán a competir en noviembre.

En el distrito 16 de Fresno, la abogada y concejal de Fresno, Esmeralda Soria se quedó en el camino con el 18.4% de los votos. Pasaron a una segunda vuelta el actual congresista demócrata Jim Costa con 37.5% de los votos, y el republicano Kevin Cookingham con 38.5%.

Por el distrito 50 de San Diego, el mexicano-palestino, un demócrata moderado Ammar Campa Najjar obtuvo el 34.4% de los votos contra 24.9% del republicano Darrel Issa, quien pretende regresar al Congreso después de un receso de dos años. Ambos contienden por el escaño que dejó tras su renuncia Duncan Hunter, quien se declaró culpable de malversación de fondos.