“Drogadicta y Prostituta” le dijeron a Cardi B y ésta explotó contra su agresora

La cantante llamó "Cara de Guanábana y batata" a presentadora de televisión

La rapera Cardi B le dio con todo a la presentadora dominicana de televisión Mía Cepeda, ya que ésta última hizo unas declaraciones donde dijo que Cardi B era una “Drogadicta y prostituta”.

Mía estuvo de invitada en un programa llamado “Vale por Tres”, donde aseguró que Cardi B “Tuvo un pasado oscuro y la gente lo olvidó ahora que es famosa”. “Es como Cardi B que fue prostituta, bailarina oculta, drogadicta, y hoy es doña Cardi B”, agregó Mía.

Obviamente, la cantante reaccionó y respondió a través de un video asegurando: “Yo nunca usé drogas, hace mucho un poco de marihuana, pero jamás drogas ni nada. Tampoco fui prostituta. Sí, fui bailarina y nunca lo he ocultado, cara de batata”.

Cardi B también agregó: “Tú, cara de guanábana, tú me mencionaste y dijiste mentira sobre mí y por eso yo dije algo para atrás sobre ti. Entonces tú vas -oh, yo voy a ir a Despierta América hablar de Cardi B, porque ella me llamó cara de batata y yo me veo mejor que ella-, entonces. A mí lo que me enco… es que tú vives en República Dominicana y ahora tú vas a coger un vuelo para ir a Miami, para ir a una plataforma grande a hablar chicha de mí, cuando tu deberías de ir a una plataforma grande hablar de la crisis que está pasando en República Dominicana” dijo enfurecida la rapera.

Aquí les dejamos el video en perfecto español de Cardi B arremetiendo contra Mía Cepeda.