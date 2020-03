Clippers y Warriors, Leones y Chivas: lo que viene en la Bahía

Martes 10 de marzo

Clippers contra Warriors

Parte de una serie de cuatro juegos en casa en donde enfrentarán (enfrentaron para cuando leas esto) a Raptors, 76ers, Clippers y Nets, los Warriors ya “piden esquina”, como se dice comúnmente en el argot deportivo, cuando alguien está recibiendo una tunda, buscando que se termine la actual temporada, que llega a su fin en abril (el día 15, para ser exactos, en casa de los Kings de Sacramento). Hace un par de meses se escuchaba por todas partes que los “expertos” en baloncesto daban por descontado que los Clippers de Los Ángeles se llevarían la Conferencia Oeste, como ignorando completamente la máquina en que se han convertido los Lakers, de la misma urbe angelina. En verdad, los Clippers están jugando de lujo pero nadie se ve mejor con rumbo a la postemporada que los mencionados Lakers, liderados por el veterano LeBron James. En fin, de regreso al norte de California, los Clippers juegan en casa de los Warriors este martes 10 de marzo, a las 7:30 pm, y el jueves 12 a las 7:30 pm Warriors contra los Nets de Brooklyn. Interesantes duelos para Golden State, quienes por cierto, mandaron a Stephen Curry a recuperarse a los Warriors de Santa Cruz, por si le quieres a caer a uno de los juegos de la liga de desarrollo. LA Clippers vs GS Warriors, en el Chase Center, en San Francisco. Boletos en el Chase Center y en nba.com/Warriors.

Sábado 21 de marzo

El Sporting de Kansas City visita a los Earthquakes en San José

Los del Sporting esperan que algo de la magia de Mahomes y los Jefes de Kansas City se les haya pegado y tengan una estupenda temporada 2020, coronada con el campeonato de la MLS. Después de todo, ya se coronaron los Royals en el béisbol y los Jefes en el Americano. Sólo faltan ellos en el pambol (aunque a decir verdad, ellos ya ganaron la Copa de la MLS en 2000 y más recientemente en 2013). El año pasado tuvieron una temporada para el olvido, así que ahora, sino es por esa magia que mencionamos antes, no es de esperar gran cosa de ellos. Sporting y Earthquakes chocarán el próximo sábado 21 de marzo, a las 6:45pm, en el ahora llamado “Earthquakes Stadium”, luego de que la firma Avaya declarara bancarrota y no pudieran retener los derechos de nombre sobre el estadio. Mientras no se encuentra un nuevo patrocinador, el estadio de los Earthquakes lleva su mismo nombre. Boletos en las taquillas del estadio y en sjearthquakes.com.

Sábado 28 de marzo

Chivas y Leones de la Liga MX en San José

Recuerda que las Chivas de Luis Fernando Tena y los Panzas Verdes de Nacho Ambríz se enfrentan en San José. De sus últimos 5 encuentros al cierre de esta edición, las Chivas han conseguido un par de importantes victorias, después de haber caído miserablemente ante el Tigres y decorosamente ante el súper líder Cruz Azul, con un empate ante San Luis pero derrotando a Xolos de Tijuana y al Club León precisamente; a este último lo venció por 2-0. El “láion”, como dicen los amigos americanos, está ubicado en el tercer lugar de la tabla general y perdió sus últimos dos encuentros, pero sigue firme en la tabla con 15 puntos. Fútbol directito de la Liga MX en el Earthquakes Stadium, el sábado 28 de marzo a las 4:30pm. Boletos en taquilla y en earthquakes.com.