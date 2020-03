El esposo de Nicki Minaj podría volver a prisión con una condena de hasta 10 años

Kenneth Petty ya ha estado en prisión en dos ocasiones anteriores por violación y homicidio

Los planes de Nicki Minaj para celebrar por todo lo alto su matrimonio con su antiguo novio de la adolescencia Kenneth Petty, tras casarse en una boda secreta el pasado mes de octubre, tendrán que esperar probablemente a que él solucione sus actuales problemas legales.

Este miércoles el marido de la rapera se ha entregado voluntariamente ante la justicia para enfrentarse a un nuevo proceso judicial por no haberse inscrito en el registro de agresores sexuales de California: aunque su nombre sí aparece en el de Nueva York, Kenneth no se registró en el del estado donde reside actualmente tras mudarse allí en julio del año pasado.

En noviembre de 2019, la policía de Beverly Hills le dio el alto mientras conducía y descubrió que no se había identificado como delincuente sexual, tal y como estipula la ley, en su nuevo hogar. En aquel momento fue arrestado y acusado de ese mismo delito, pero salió en libertad tras pagar una fianza de 20.000 dólares.

Todo apunta a que en los meses posteriores no solucionó su situación y de ahí que este miércoles haya tenido que presentarse ante un juez para responder por esos mismos cargos, de los que se ha declarado no culpable. A la espera de que comparezca de nuevo ante la justicia el próximo 23 de marzo, Kenneth permanecerá bajo libertad vigilada -con una fianza de cien mil dólares de por medio-, lo que implica que deberá llevar un monitor en el tobillo, entregar su pasaporte, no viajar fuera del Sur de California y no consumir drogas de ningún tipo. Si finalmente es declarado culpable, se enfrenta a hasta diez años de prisión.

El historia delictivo de Kenneth incluye una condena de cuatro años por un intento de violación a una menor cuando tenía 16, aunque Nicki siempre ha sostenido que la joven en cuestión era entonces la novia de su marido y que la madre de la chica interpuso una denuncia falsa, y entre 2006 y 2013 estuvo encerrado en una cárcel de Nueva York por homicidio involuntario.