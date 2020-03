La próxima aventura de Wilmer Valderrama a los 40: “Las historias que nos elevan como comunidad latina”

El actor de origen venezolano y colombiano reflexiona sobre su carrera cuando entra en la siguiente década de su vida

Recién cumplidos los 40 años (el pasado 30 de enero), Wilmer Valderrama nos atendió por teléfono para conversar sobre las distintas fases de su carrera, su “voz pública”, su deseo de contar las historias de la comunidad latina y su trabajo en la última de película de Pixar, “Onward“, en la que pone voz a Gaxton, un antiguo amigo del padre de los protagonistas, Ian y Barley Lightfoot, dos hermanos interpretados por Tom Holland y Chris Pratt que se embarcan en un viaje de aventura lleno de acertijos, misteriosos mapas y personajes fantásticos.

Pregunta: ¿Qué destacarías de “Onward”?

Wilmer Valderrama: Es hermosa, muchas culturas están representadas. Estas películas de Pixar le dan la vuelta al mundo y ayudan a inspirar emocionalmente a mucha gente. Para mí es lindo ser parte de algo tan icónico.

P.: ¿Te gusta poner voz a personajes animados?

W.V.: Me encanta. Yo hice por muchos años una serie de caricaturas con Disney, “Handy Manny”. Era los sábados por la mañana y le fue muy bien. Hicimos 100 episodios. Handy Manny fue el primer personaje latino es las mañanas de Disney Channel. Para mí la animación es algo muy especial.

P.: Acabas de cumplir 40 años…

W.V.: Sí señor, 40 años. ¡Se acabó la fiesta señores!

P.: ¿Cómo lo llevas?

W.V.: Emocionado. Yo empecé a trabajar muy joven, desde los 17 años. Ya llevo más de dos décadas en esta industria. Es una dicha poder mirar hacia atrás y todavía sentirse joven, pero teniendo la edad para hacer personajes que yo no podía hacer antes.

P.: ¿Y cumplir los 40 te ha hecho reflexionar sobre tu carrera?, ¿lo sientes como un parteaguas?

W.V.: Eso que describes yo lo sentí a los 30. Cuando cumplí 30 años, yo llevaba más de 12 en la industria. Pasaba todos los días en muchos programas de televisión, películas, produciendo, dirigiendo… Cuando cumplí los 30 ahí empecé a pensar de verdad cuál es el legado. Para dónde vamos, qué estoy diciendo yo con mis personajes. Cuál es mi punto de vista, cuál es mi opinión de lo que está pasando en este país y en nuestros países… Empecé de verdad a pensar cuál es mi papel, cuál es mi contribución con todo lo que está pasando en el mundo. He podido fundar varias organizaciones y como activistas he podido apoyar las causas y las comunidades que necesitan amplificar sus voces.

En los últimos diez años de verdad conseguí y descubrí mi voz públicamente, y lo que yo represento para mi comunidad y mi responsabilidad. Ahora ya a los 40 lo que veo enfrente de mí, lo más importante es: familia, seguir trabajando duro y continuar empujando mi cultura enfrente y detrás de las cámaras. Tengo mi compañía productora con un contrato semi-exclusivo con CBS Studios y estoy produciendo varios programas de televisión con diferentes historias que nos elevan a nosotros como comunidad latina. Mi misión a los 40 es estar presente para apoyar a esos productores, a esos actores, a esos estudios que nos van a presentar a nosotros de la manera que, lamentablemente, no están hablando de nosotros hoy en día. Ésa es la próxima aventura de mi historia.

P.: Casi toda tu carrera has trabajado en inglés. ¿Te apetece trabajar más español?

W.V.: Lamentablemente no ha habido muchas oportunidades para hacerlo. No se hacían proyectos en los que pudiéramos hablar en español y mostrar nuestra cultura, hablando como las personas con las que nosotros crecimos. Hoy en día hay una evolución en contenido y la gente está pidiendo no sólo más originalidad, sino la autenticidad de nuestra voz. No solamente por el actor, sino también en el contenido, en los guiones, en las historias. Tienen que ser fieles a la comunidad, a la que tenemos que dejarle contar sus propias historias.