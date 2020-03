Clinton dice que su romance con Mónica Lewinsky fue parte de sus “ansiedades y decepciones” en la Casa Blanca y le pide disculpas

Revelaciones de la serie Hulu sobre su esposa Hillary, ex Secretaria de Senado

“La vida de todos tiene presiones y decepciones, terrores, temores de lo que sea”, afirmó el ex presidente Bill Clinton en “Hillary”, la nueva serie documental de Hulu sobre su esposa, ex Secretaria de Estado que también fue senadora (NY) y candidata presidencial.

Pero sin duda son las revelaciones sobre el momento más difícil de la pareja las que han generado más expectativas: su relación amorosa con la pasante en la Casa Blanca Mónica Lewinsky, desliz que casi le costó la presidencia en 1998 al ser acusado de perjurio ante el Congreso.

En el documental Clinton comentó hoy a sus 73 años que aquella infidelidad fue algo que hizo “para controlar mi ansiedad”.

Además, comparó el trabajo en la Oficina Oval como un boxeador “asombroso” después de una pelea de 15 asaltos que se extendió a 30 al ser reelecto en 1996.

Su cita de dos años con Lewinsky comenzó en 1995, cuando ella tenía 22 años y él 49. En el tercer episodio de la serie, Clinton dijo que hoy se siente “terrible” porque ese hecho marcaría la vida de esa joven, y él lo “hizo para controlar mis ansiedades durante años (…), para hacer frente a la “presión”, las “decepciones” y los “temores” de la vida, citó CNN.

Esa infidelidad sellaría también la carrera política de su esposa, que comenzó al salir de la Casa Blanca en 2001. Cuando ella aspiró a la presidencia en 2008 y 2016, las referencias a su reacción frente al desliz de su esposo fueron una constante, y hasta Donald Trump la acusó de haber sido una “facilitadora”.

Al recordar esos días, cuando la noticia de la relación estaba a punto de estallar, Bill dijo que despertó a Hillary para alertarla.

“Estaba despertando… Me estaba costando mucho procesar y dije:‘ ¿De qué estás hablando? ¿Qué es esto? ¿Qué quieres decir?”, recordó Hillary hoy, a sus 72 años.

“Él dijo:‘ No hay nada de eso. No es verdad. Puede que haya sido demasiado amable con ella, puede que le haya prestado demasiada atención… pero no pasó nada”.

“Él se mantuvo firme y me convenció”, agregó la ex primera dama. Y agregó que estaba convencida de que la acusación era un invento, una “gran conspiración de la derecha” para sacarla a ella y a su esposo de la presidencia.

Bill luego afirma en el documental ser hoy “una persona diferente, totalmente diferente a la que yo era” y extiende una disculpa a medias a Lewinsky.

“Me siento terrible por el hecho de que la vida de Monica Lewinsky se definió por eso, injustamente creo que, a lo largo de los años, la he visto intentar recuperar una vida normal”.

Lewinsky ha dicho que a la luz del movimiento #MeToo ella ha llegado a ver su relación con Clinton como “un grave abuso de poder”, en función de su diferencia de edad de 27 años y su posición.

“Él era mi jefe. Era el hombre más poderoso del planeta”, reflexionó Lewinsky en 2018.

