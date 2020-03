“Eres inspiración”: Fernanda Castillo luce mini cintura con sexy top

La actriz deleitó a sus seguidores de redes sociales con una sensual fotografía

Fernanda Castillo sigue enamorando a sus seguidores de redes sociales gracias a su talento como actriz, belleza y sensualidad que derrocha en cada una de sus publicaciones.

En esta ocasión, la protagonista de cine y televisión compartió una sensual fotografía en la que se le ve presumiendo su figura, la cual recuperó luego de interpretar al personaje de Tami en la película “Dulce Familia”, papel para el que tuvo que subir 13 kilos.

Como en otras ocasiones acompañó la imagen de un texto con el que logró motivar a sus seguidores: “Si me hubiera quedado con todas las veces que me han dicho ‘tú no puedes’, no tendría espacio para guardar todo lo que sí he logrado“.

A través de la imagen publicada en su perfil oficial de Instagram, Fernanda sorprendió a sus admiradores enseñando lo marcado que luce su abdomen y su mini cintura.

Tal como sucede en la mayoría de sus publicaciones en redes sociales, la imagen fue del agrado de más de 120 mil seguidores, quienes la calificaron con un corazón rojo, mientras que, cerca de mil admiradores enviaron halagadores comentarios a la guapa actriz de 37 años de edad.

“Eres lo máximo“, “Muy hermosa“, “Eres inspiración bella“, “Preciosa“, “Que guapa como siempre“, “La perfección hecha mujer“, “Eres una mujer muy hermosa“, “Una reina“, son solo algunos comentarios que ha recibido la actriz.