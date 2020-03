Matan a madre boricua cuando acudió al tribunal para el divorcio; Katherine había contado su martirio por Facebook

Katherine Y. Ruiz, madre de dos niños, había escrito en su red social la situación que le aquejaba

PUERTO RICO – Katherine Y. Ruiz había tomado la decisión de terminar con la relación que no la hacía feliz. Así lo expresó en las redes sociales el pasado 23 de febrero, 12 días antes de convertirse en la primera víctima de violencia de género este año en la Isla.

Su esposo, Flor Muñoz Galarza, la mató de un disparo en el abdomen en hechos ocurridos el pasado jueves en el residencial Jardines de Aguada.

El hombre de 38 años se quitó la vida de un disparo en la cabeza. La mujer falleció ayer, justo cuando debía presentarse en el tribunal para divorciarse.

“Las consecuencias de ser una mujer buena que todo lo aguanta, que todo lo soporta, que todo lo perdona y que todo lo Calla, es que cuando uno se cansa entonces uno es el malo del cuento por que nadie sabe las que uno verdaderamente ha pasado”.

A continuación el mensaje:

“He tratado de no llegar a esto, por que soy una mujer madura y entiendo que no tengo que publicar mis problemas personales en las redes sociales, pero otros se han encargado de hacerlo y a causa de eso muchos han sentido que tienen el derecho de decirme que deberia de hacer o darme opiniones que no he pedido. No vengo a hacerme la victima, por que es como todo en la vida, hubieron cosas buenas, pero tambien otras no tan buenas, aun asi fui yo la que decidi vivirlas y aceptarlas”.

“Dedique 8 años de mi vida a una relacion, con altas y bajas, pero en la que la mayoria de las veces soportaba todo pensando en mis hijos y pensando en que las personas cambian, pero no siempre es asi. Supe dejar de ser yo misma, alejarme de amistades, dejar que me dijeran como vestir o que hacer, supe quedarme en mi casa dedicandome unica y exclusivamente a mis hijos por complacer todos los deseos de mi pareja”.

“Perdone infidelidades, perdone palabras muy hirientes, perdone insultos y perdone reclamos por celos que no tenian fundamento . Siempre apoye a mi pareja en su trabajo, aun cuando podia pasarla bien y usarlo de excusa para llegar a la hora que queria. Apoye a mi pareja como padre para sus otros hijos, aun cuando no se me daba el lugar que me correspondia. Nunca habia un No de mi parte, siempre tuvo la libertad de ser quien el queria ser, en cambio yo no tenia esa libertad y cuando una persona se acostumbra a que uno lo aguante todo, pretenden continuar toda una vida repimiendo los sentimientos de la otra persona, sin pensar en como uno se siente y estoy 100% segura que no me perdonaria todas las que yo le perdone…”

“Yo solo se que yo fui excelente esposa, que soy excelente madre, que di lo mejor de mi y que meresco que me den el mismo trato que yo doy. Todos los mensajes y los detalles que publica en facebook eran los mismos que me hacian volver una y otra vez pensando que la situacion iba a cambiar, pero no mas, es hora de amarme yo misma, de darme a respetar y darme el lugar que meresco, por que solo YO se como me siento. Hay que aprender a respetar las desiciones de los demas y mas cuando no han estado en sus zapatos”.

El texto ha sido compartido por más de 3,400 personas y ha recibido unos 600 comentarios.