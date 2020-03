Aleida Núñez presume sus curvas con ajustados jeans blancos

View this post on Instagram

NOS VEMOS este sábado ENTRADA LIBRE de 11 a 8 y yo estaré de 4 a 6 pm y domingo de 11 a 8 y yo estaré de 1 a 3 pm en ORIZABA 83 COL. ROMArn @mx.zonazero CON DESCUENTOS ESPECIALES SI MENCIONAS ESTA PUBLICIDAD y en la compra de 1 JEANS te puedes tomar una FOTO conmigo 📸me encantará saludarl@s.@sensualejeans💗Levanta los glúteos🍑estiliza la figura y aprieta el abdomen!! #sensuale #sensual #jeans @aleidanunez tallas 3,5,7,9,11,13,15 ahí nos vemos!!!