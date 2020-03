Día Internacional de la Mujer: Mexicanas que hicieron historia en los Juegos Olímpicos

View this post on Instagram

HISTÓRICO Increíble que hayan pasado ya 19 años, desde que una mujer ganara por primera vez una medalla de oro olímpica para México… 🇲🇽🥇 Ahora vive en nuestros recuerdos pero también en la historia de nuestro deporte. Hace 19 años que todos los mexicanos gritamos, celebramos y nos emocionamos frente al televisor… hace 19 años de esta hazaña de Soraya Jiménez 👏🏼👏🏼👏🏼 #SorayaJimenez #OroOlímpico #Mexico