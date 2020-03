Conductoras de Un Nuevo Día se unen al paro de mujeres en México y las suplen tremendos galanes

View this post on Instagram

Hay Muchas Mujeres que Admiro, que me han apoyado y me han guiado en el camino, Tú sabes quién eres, única y auténtica, pero HOY me gustaría darle las Gracias a dos que en tan poco tiempo me han enseñado cosas valiosas y me han demostrado Mucho como profesionales y como seres Humanos ! Gracias @rasheldiaz @adamarilopez