Dulce María disfruta del mar y se deja ver muy sensual con un minibikini negro

Mujer…Todas tenemos una lucha distinta , una manera diferente de manifestarnos, de combatir , de poner un freno, de poner límites de decir hasta aquí! No dejes que callen tu voz , tu opinión y tus ideas son importantes y deben ser escuchadas y tomadas en serio, que no te maltraten , subestimen , se burlen o te intimiden por ser Mujer, las mujeres somos fuertes , poderosas, tenemos esa fuerza creadora, ese fuego interno que es capaz de transmutar todo el dolor en aprendizaje ,en fuerza, en Vida…deseo que puedas ser Libre ,que sepas que puedes lograr cualquier cosa que te propongas y que puedes ser lo que tú quieras , que puedas prepararte y lograr una independencia económica para ti, y q cuando estés con alguien sea por amor y no para que te mantengan,deseo que no dependas de nadie ni emocional ni económicamente ,que puedas trabajar en algo que te guste y puedas realizarte.Que haya igualdad de oportunidades y salarios,que puedas caminar segura a la hora que quieras, que No tengas miedo de vestirte cómo quieras, que no te etiqueten ni te juzguen por tu forma de ser o de pensar, que encuentres el amor,pero primero el más importante que es el propio ! Que aprendas a amarte ,valorarte y respetarte, que pongas límites que no tengas miedo de levantar la voz , que nunca te corrompas ni pierdas tu integridad por nada , porque nada vale más que ser tu misma. deseo que respeten nuestro derecho a la Vida ! Que puedas vivir, disfrutar , y que no te sientas juzgada ,utilizada amedrentada ni violentada , y que no te hagan sentir que estás loca o que no importa lo que sientes ni lo que tienes que decir, grita si es necesario !pero no dejes de expresarte , tu voz ,tu arte ,tú amor,tu trabajo ,tu esfuerzo es necesario Tengo mucho que decir pero lo que más deseo en este momento ,es que ninguna vivamos con el miedo de que nos maltraten ,nos violenten ,nos violen o nos maten solo por ser mujeres ,todas tenemos el derecho de vivir seguras,que ninguna vivamos con el miedo de si vamos a regresar vivas a nuestra casa. Deseo que haya justicia,respeto, amor y empatía, que ser mujer no salga tan caro… #NIUNAMAS🤚🏼 #NIUNAMENOS #NOMASVIOLENCIA #diainternacionaldelamujer #8marzo2020