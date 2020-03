‘Solo transferimos al ICE a inmigrantes con delitos graves’: Villanueva

El sheriff de LA segura que tiene que hacer un balance entre la seguridad pública y el temor de los inmigrantes.

El sheriff del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva, dijo en entrevista con el diario La Opinión que solo transfieren al Servicio de Migración y Aduanas (ICE) a aquellos inmigrantes que tienen delitos graves y califican bajo la ley Santuario (SB54).

“Como sheriff tengo que hacer un balance entre la seguridad pública y no incrementar el temor ante la comunidad indocumentada porque nosotros estamos involucrados en la migración. Los mismos indocumentados no quieren vivir cerca de presos peligrosos. A esos los dejamos ir con los contratistas de ICE”.

Y subrayó que ellos no resguardan a ningún reo a petición de ICE. “Si no están presentes, salen libres. Ya cuatro jueces declararon anticonstitucional las órdenes de detención”.

También negó que, dentro del Departamento del Sheriff, se permitan el acceso a contratistas del ICE. “Los contratistas trabajan para varias agencias en el traslado de reos”.

De acuerdo al sheriff hubo una reducción en la transferencia de inmigrantes indocumentados al ICE de 50% entre el 2019 y 2018. “Nosotros transferimos alrededor de 500, y un año anterior fueron como 1,000 (cuando estaba el sheriff McDonald); y en el 2017 fueron como 1,200”.

Sobre los señalamientos de organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otras organizaciones de que el ICE aún está dentro del Departamento del Sheriff a través de contratistas, dijo que lo que pasa es que ellos no quieren que trasladen a ningún reo.

“El ACLU tiene una campaña deshonesta en contra de mi y el departamento, financiada por intereses que vienen de fuera”, aseguró.

También señaló como falso que digan que se usan 1.5 millones de dólares del presupuesto del Departamento del Sheriff para transferir inmigrantes al ICE.

“Es otro informe falso. Ese dinero se usa para el salario y beneficios de nueve asistentes de custodios que verifican quién califica para el traslado al ICE de reos bajo la ley SB54”, indicó. “Alguien tiene que hacer el trabajo, no vamos a permitir que ICE se encargue de eso, y preferimos asumir la responsabilidad. Por lo tanto, no lo vemos como un desperdicio de dinero”.

El Sheriff reiteró que no van a entregar en bandeja a los inmigrantes indocumentados detenidos, solo a quienes sean un peligro.

Tiroteos y alguaciles

El sheriff Villanueva reconoció que el año pasado tuvieron 28 tiroteos que involucraron a sus alguaciles, pero dijo que solo hay uno ocurrido el 6 de junio que es controversial y que es investigado.

“Las personas que llevan la cuenta no dicen cuántos de esas personas involucradas en los tiroteos fueron armados y trataron de matar alguaciles. Ellos no quieren saber eso, solo que nosotros jalamos el gatillo y que automáticamente somos culpables”.

Precisó que el 4 de julio, cuatro alguaciles sobrevivieron de milagro a un asalto a mano armado con rifles automáticos AK47 proveniente de un carro blindado a prueba de balas.

“Desafortunadamente mataron a un señor que iba en la calle; y esa es la realidad afuera que los activistas no quieren aceptar ni dejar saber. Nosotros no elegimos usar la fuerza mortal”, expresa. “Las acciones de los sospechosos nos dejan muy poco margen. Nosotros siempre tratamos de buscar una alternativa antes de jalar el gatillo, pero no siempre hay condiciones”.

Villanueva mencionó que recientemente en Santa Clarita, un hombre armado apuntó a un alguacil, y cuando éste le ordenó que soltara el arma, y no quiso, entonces le disparó. “Tuvo que hacerlo porque estaba bajo amenaza de que le dispararan. Eso desafortunadamente pasa con mucha más frecuencia”.

Sin embargo, enfatizó que si un alguacil usa la fuerza de manera inapropiada, y la investigación determina un castigo que puede ser disciplina, despedido o cargos criminales, él lo acepta y respeta.

“Todo eso siempre está en la mesa cuando hacemos las investigaciones. Somos muy objetivos. Los investigadores de homicidios, la gente de asuntos internos y el fiscal de distrito analizan cada tiroteo para ver si las acciones fueron respaldadas por la ley, un error de táctica o no había razón. Depende del caso, los elementos dictan que se va a hacer”.

Transparencia

El sheriff Villanueva dijo que no van a esperar que una corte les ordene que tienen que ser más transparentes. “Ya estamos poniendo todo a la luz pública en nuestra página web del sheriff. Si se va a la parte de ‘transparency’, se pueden encontrar estadísticas, disciplina, uso de fuerza, tiroteos, reporte de fiscal de distrito con todos los detalles. Todo está disponible al público”.

Aseguró que además ha promovido como nunca a mujeres y hombres de las minorías dentro del Departamento. “El 20% de las nuevas promociones han sido mujeres, 41% latinos, 15% afroamericanos, 36% anglosajones y 4.5% asiáticos. El 18% de personal son mujeres”.

Las fotos del accidente Kobe Bryant

Sobre los reportes de que algunos agentes del Sheriff de Los Ángeles tomaron y recibieron fotos del accidente en el helicóptero que cobró la vida de Kobe Bryant, su hija y siete personas más, el pasado 26 de junio, dijo que hay una investigación en curso que está en sus inicios.

“Pudimos identificar a ocho alguaciles que las tomaron o recibieron. Todas fueron eliminadas de sus teléfonos celulares, pero no puedo hablar de otras personas que tuvieron acceso al lugar. Hubo una queja de la viuda de Kobe, y nosotros estamos con ella por todo lo que ha sufrido. Pensar que pudimos aumentar ese sufrimiento con actos irresponsables, me da mucha tristeza”.

Junta de Supervisores, un obstáculo

Durante la entrevista, Villanueva quien fue electo al cargo en noviembre de 2018, dijo que es triste que haya gente en el condado que prefieran como sheriff a un “anglosajón incompetente”, pero dependiente de la Junta de Supervisores. “Yo como líder electo por los votantes, soy independiente de la Junta y voy a ser todo lo que está a mi alcance para trabajar por la comunidad”, sentenció.

Y agregó que lleva a cabo las reformas que prometió en campaña, pero le entristece que hubiera podido lograr sin la interferencia de la Junta de Supervisores.

“A partir de este verano, vamos a poner cámaras en el cuerpo de los alguaciles en las primeras cinco estaciones, y en un año, todo el departamento estará equipado”, enfatizó.

El sheriff Villanueva dijo que continuará dándole una voz pública a los indocumentados porque los ve como parte de los EEUU y toda su vida profesional ha trabajado con ellos.

“Si la Casa Blanca los quieres usar como un arma de campaña para su reelección, le va a salir mal”, expresó. “Es inmoral y una falta de ética enorme tratar de armar las leyes migratorias para un propósito de una campaña política”.

Y a pesar de que aseguró haber recibido amenazas de muerte en las redes sociales, y que le han dicho que debe renunciar por violar su juramento, Villanueva dijo que seguirá porque fue electo alguacil, es latino y su esposa es latina, nacida y criada en el este de Los Ángeles y sus padres son inmigrantes de México.