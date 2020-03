La hermana de Karol G aparece muy sensual frente al espejo, usando un body transparente

View this post on Instagram

Hoy me despierto y le agradezco a la vida, por todo lo que tengo, por todo lo que soy y por lo que se fue y por lo que vendrá, Amo cada parte de mi cuerpo, me amo tal y como soy, y no cambio nada de mi, amo mis defectos, mi inestabilidad, amo todo lo que veo en el espejo, y si hay veces también caigo en esa frustración de tener todo Perfecto, pero ahí está el error no existe la perfección, y por eso decidí ser feliz y amarme como me veo, y eso me hace sentir mejor y tranquila, y ahí es donde me doy cuenta todo lo que me merezco y por eso me esmero en tenerlo.. gracias a la vida por un día más de vida.. Buenos días bebés y que tengan un hermoso y bendecido día. Y tú te amas tal y como eres y agradeciste por todo lo que tienes? 🤍♥️🤎