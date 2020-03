WTTC estima en $72 mil millones de dólares las pérdidas en el turismo mundial por coronavirus

Dai leader Ue ampio sostegno per le misure adottate dall’Italia per l’emergenza #coronavirus. Dobbiamo procedere con il massimo coordinamento. L’Europa adotti tutti gli strumenti necessari per proteggere la salute dei suoi cittadini e ridare respiro all’economia pic.twitter.com/ce4MQNM1NO

— Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) March 10, 2020