Acoso sexual en Pumas. Michel defiende al jugador… y a la maestra

El técnico de Pumas habló por primera vez desde que estalló el escándalo en su equipo

Finalmente habló. Tras las acusaciones de acoso sexual contra Marco García, mediocampista de Pumas, el técnico del equipo, Miguel González, Michel, brindó todo el apoyo a su jugador y a la profesora agraviada.

“El club (Pumas) siempre ha dado muestras de ser muy sensible con estas cuestiones. Queremos que salga la verdad. A mi jugador le apoyo, pero también a la maestra, no sé si en ese momento no denunció, me gustaría escucharla, pero no en los medios.

Conferencia de Prensa: Nuestro entrenador Míchel González habló para los medios de comunicación. 📽️ https://t.co/B0jUdINFz2 #SoyDePumas — PUMAS (@PumasMX) March 11, 2020

“El lunes hablé con él, hablo como si fuera mi hijo. Tendrá que salir del anonimato (la maestra). Unos pueden pensar que ha sido tontería de joven y otros acoso, sólo queremos saberlo. Le digo a él y la maestra que lo mejor es que se sepa la verdad.

Michel pidió separar la investigación de ese caso de la lesión del jugador, que se dio a conocer este miércoles.

Declaraciones del Ing. Leopoldo Silva, presidente del Club Universidad, sobre Marco García.#SoyDePumas https://t.co/NmZQ08wnGR — PUMAS (@PumasMX) March 10, 2020

“Hay que ser miserable para dudar que la lesión oculta otras circunstancias. Siempre habrá gente que piense que lo que se hace está mal hecho. Hay que ser miserable para pensar que Universidad ha puesto la lesión de Marco, quien está seis o siete meses fuera, y que se ha escondido porque no iba a jugar. Siempre habrá un machista o una feminista en mi contra. Es difícil ser objetivo ante los juicios de valor”.