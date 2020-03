Atlanta United niega fichaje de Damm

Cabe recordar que en medio de lágrimas salió Damm a informar que no renovaría en el verano con los felinos

Después de la novela sobre el fichaje de Jurgen Damm a la MLS, que costó que el jugador fura borrado del plantel de Tigres este torneo, ahora sale el Atlanta United a decir que no ha tenido ningún contacto con el jugador.

Cabe recordar que en medio de lágrimas salió Damm a informar que no renovaría en el verano con los felinos ahora salió Frank de Boer, entrenador del equipo estadounidense, a descartar el fichaje o cualquier acercamiento con el mexicano.

“No he oído de este jugador, ni tampoco directivos me han dicho y si es para aquí o para otro club, pero será bueno que venga. La MLS necesita jugadores como él para levantar su nivel, pero no estamos en contacto con él”, señaló Frank de Boer

El futbolista dijo a mediados de febrero que saldrá de Zuazua con destino a la Major League Soccer (MLS), sin destapar con qué equipo jugaría. Momentos después comenzó el rumor de que el Atlanta United se haría de sus servicios.

