Cómo protegerte del coronavirus cuando vas de compras al supermercado

Los expertos dicen que evites lugares con mucha gente por el nuevo coronavirus, entonces ¿qué debes hacer sobre las compras de comestibles? Una opción a la que recurren las personas es a los servicios de entrega de comestibles.

Instacart, uno de los mayores servicios de entrega de comestibles, nos dijo que durante la última semana su crecimiento de suscripciones se multiplicó por 10 veces. En California, Washington y Nueva York, estados donde hasta la fecha se han reportado la mayoría de los casos de coronavirus, Instacart ha crecido 20 veces.

“Para las personas mayores y las personas con problemas de salud subyacentes, el grupo que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan que se queden en casa, yo recomendaría encarecidamente utilizar un servicio de entrega de comestibles”, dice Jim Rogers, director de investigación y pruebas de seguridad alimentaria de CR.

Pero ya sea que compres alimentos en línea o en tiendas, hay algunos pasos sencillos que puedes seguir para tratar de limitar tu exposición al nuevo coronavirus, y no son tan diferentes de lo que CR recomienda que hagas. Asegúrate de:

Lavar los recipientes no porosos. Usa jabón para lavar platos en los plásticos, vidrios y metales antes de guardarlos. El simple roce con agua y jabón puede matar el coronavirus porque desgarra la barrera exterior del virus.

Lavarte las manos, lavar el mostrador y otras superficies que hayas tocado. Haz esto después de guardar los comestibles. Ten en cuenta que no es necesario usar desinfectante a menos que compartas un espacio con alguien que muestre señales de enfermedad respiratoria o hayas estado expuesto al virus.

Lava los productos con agua corriente. No hay datos que demuestren que lavar las frutas y verduras con jabón hará un mejor trabajo para eliminar el coronavirus o, más aún, tampoco que el virus se transmite al consumir esos alimentos, dice Rogers. Pero frotar frutas y verduras con agua corriente y restregar las de corteza dura puede ayudar a eliminar los pesticidas.

Otros pasos pueden no hacer mucha diferencia. Por ejemplo, la compra de verduras congeladas en lugar de frescas bajo el supuesto de que están empacadas de una manera más sanitaria no ha sido respaldada por evidencia, dice Rogers.

Si recibes tus comestibles por servicios de entrega

Incluso si una tienda de comestibles o un almacén se limpian a fondo regularmente, la persona que realiza la entrega debe tomar las mismas precauciones para evitar la propagación de un virus. Entre los 6 servicios evaluados en nuestra reciente revisión de servicios de entrega de comestibles, AmazonFresh, Amazon Prime Now, Instacart y Shipt emplean contratistas independientes para las entregas. (El personal de entrega de FreshDirect y Peapod son empleados de la compañía; Walmart, que no formaba parte de nuestras calificaciones, utiliza DoorDash para las entregas).

Entonces, aunque esas compañías pueden recomendar que los proveedores se laven las manos con frecuencia, practiquen otras medidas de higiene y se queden en casa cuando se sientan mal, no pueden controlar si los conductores están tomando esas precauciones, dice Erin Hatton, profesora asociada de sociología y trabajo en la Universidad de Buffalo. “Y sin licencia por enfermedad con pago, los trabajadores van a tratar de superar todo lo que puedan”, dice Hatton.

Con eso en mente, sigue estos pasos cuando hagas órdenes con servicios de entrega:

Evitar una transferencia directa. Organiza la entrega de los artículos en tu puerta o en un lugar cercano. Instacart agregó esa opción la semana pasada; otras compañías tienen lugares en sus formularios de pedido donde puedes indicar instrucciones especiales de entrega. FreshDirect dice que sus conductores ya no llevarán tus comestibles dentro de tu hogar.

Da propina electrónicamente. Una ventaja de pedir entregas en línea o mediante una aplicación es que no tienes que entregarles dinero a la persona que realiza la entrega. Las oportunidades para dar propina a la persona de entrega se incluyen en la mayoría de las aplicaciones de entrega y los sistemas de pedidos en línea.

Ordena antes de lo que normalmente lo haces. Aunque no es un problema de seguridad, es posible que en medio de una mayor demanda, tengas que esperar más de lo normal. FreshDirect, por ejemplo, menciona en su página de inicio que los tiempos de entrega se están llenando más rápido de lo habitual. AmazonPrime Now, que entrega principalmente de Whole Foods, también menciona que “la disponibilidad puede ser limitada”, aunque no está claro si eso significa que los plazos de entrega son limitados o si los artículos son limitados, o ambos. (Un representante de Amazon no respondió a una solicitud de comentarios).

Si vas a recoger comestibles ya empaquetados

Los pasos son básicamente los mismos para esta opción que para la entrega. Si has ordenado por adelantado y simplemente estás haciendo que alguien ponga los comestibles en tu carro en el estacionamiento, una opción en alrededor de 3,000 ubicaciones de Walmart en todo el país, considera abrir la puerta de tu auto tú mismo en lugar de que la persona que lleve los artículos a tu auto toque las asas. Y si puedes dar propina en la aplicación del supermercado, hazlo en lugar de entregar efectivo. (Los empleados de Walmart no pueden recibir propinas).

Si compras tus comestibles en la tienda

Una forma clave de prevenir la propagación del virus es mantenerte a 6 pies de distancia de otras personas. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades señalan que, en general, esa es la distancia dentro de la cual las personas se exponen a las gotas de coronavirus a través del aire de una tos o un estornudo. Tal “distanciamiento social” es una buena estrategia en cualquier situación fuera del hogar, sugiere Rogers. Otras ideas:

Ve de compras en un momento menos ocupado. Si escribes el nombre y la ubicación de la tienda en la búsqueda de Google, a menudo aparecerá un cuadro que aparecerá cuando el tráfico peatonal es más alto.

Lleva germicida contigo. Úsalo para limpiarte las manos y el carrito, tanto antes como después de comprar.

Usa una tarjeta de crédito o débito. De esa manera, no tienes que entregar dinero en efectivo ni recibir cambio. Además, usa tu propio bolígrafo para firmar recibos. Si puedes, usa un sistema de pago virtual como Apple Pay para no tener que abrir tu billetera.

