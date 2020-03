Ximena Herrera se luce como una sirena, con bikini negro y nadando en la alberca

View this post on Instagram

Mucha gente le teme al silencio porque en él empezamos a escuchar nuestro interior…. yo me la vivo buscándolo porque ahí es cuando verdaderamente me doy cuenta que todos estamos conectados y buscamos LO MISMO : PAZ. Gracias #Bacalar y tus aguas y colores benditos, por seguir incitando mi búsqueda interna. 🙏Gracias también a mi nueva fotógrafa de cabecera 😜 @andrea_carreiro 🙌🌅🧜🏻‍♀️ por captar momentos que me llevo en el alma para siempre. 🌀