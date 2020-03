Agenda de Los Angeles: los eventos que no te puedes perder

Teatro de lujo, exhibiciones ancestrales y comediantes mexicanos, la oferta es variada este fin de semana

Jueves 12

Hamilton el musical

Hamilton, cuya música y letras fueron escritas por Lin-Manuel Miranda, es la historia de Estados Unidos contada por los estadounidenses de hoy en día. Presenta a un grupo de artistas que mezclan el jazz, el hip hop, el rap y el R&B que con la historia de uno de los fundadores de este país, Alexander Hamilton -quien fuera el brazo derecho de George Washington durante la Revolución-, crearon un momento innovador en el teatro, un musical que ha tenido un gran impacto en la cultura, la política y la educación. Regresa a la ciudad para presentarse por una temporada en el Teatro Pantages (6233 Hollywood Blvd., Los Angeles). Termina el 20 de septiembre. Boletos $55 a $450. Informes (323) 468-1770 y broadwayinhollywood.com.

Show de vallenato

En sus más de 30 años de historia, el Binomio de Oro ha cosechado éxitos en una buena parte del mundo. Ahora promueven “La Universidad del Vallenato”, un disco que recoge 30 de sus canciones de cumbia más populares. Tocaran en el Conga Room (800 W. Olympic Blvd., Los Angeles) con los miembros que ahora lo integran, Rafael Orozco, Jorge Celedón, Jean Carlos Centeno, y Alejandro Palacio, considerado una promesa del vallenato. 9 pm. Boletos $XX; solo mayores de 21 anos. Informes (213)745-0162 y congaroom.com.

Concierto de jazz

Melissa Aldana presenta el espectáculo ‘Visions for Frida Kahlo’ en el escenario del Jazz Club de The Soraya (18111 Nordhoff St., Northridge) y en el que esta saxofonista chilena interpretará temas de su más nuevo disco inspirado en la vida y obra de la pintora mexicana. Aldana explora los estados de ánimo de la vida de Kahlo y su perdurable influencia en la cultura mexicana y mundial. La artista ganó el primer lugar en la competencia anual del Thelonious Monk Institute of Jazz en 2013, lo que la convirtió en la primera mujer instrumentista en la historia de este premio en obtener este galardón. Jueves y viernes 8 pm. Boletos $44 a $66. Informes (818) 677-3000 y thesoraya.org.

Viernes 13

Festival en el acuario

El Aquarium of the Pacific (100 Aquarium Way, Long Beach) celebrará su fiesta anual Noche de Estrellas, en la que las celebridades son precisamente las 12 mil especies que habitan este lugar. Durante este evento, los asistentes pueden recorrer durante la noche todos los recovecos de este acuario localizado a la orilla del mar pacífico. Participan las bandas Sonsoles y el Conjunto Nueva Ola, y también el DJ Quinto Sol y el grupo de danza azteca Cultural Ketzaliztli. También habrá estaciones con actividades para que los niños aprendan del océanos y del medio ambiente. Se rifarán premios y habrá comida y bebidas a la venta. 6:30 a 10:30 pm. Boletos $29.95; gratis menores de 3 años. Informes (562) 590-3100 y aquariumofpacific.org.

Comedia mexicana

Teo Gonzalez y Jorge Falcón, dos de los comediantes más reconocidos de México, traerán su show de comedia Mojados de la risa al teatro Microsoft (777 Chick Hearn Ct., Los Angeles). Traen como invitado al también comediante Gustavo Munguía. 8 pm. Boletos $39 a $85. Informes (213) 763-6030 y microsofttheater.com.

Sábado 14

El show de Mario Aguilar

Mario Aguilar es un youtuber que se hizo popular con las ocurrentes imitaciones que hizo sobre su mamá y que luego se hicieron virales en las redes sociales. Ahora, este chico que reside en Tijuana visita la ciudad para presentar su nuevo show, ¿Celosa yo? ¡Jamás!, que tendrá lugar en el teatro Montalbán (1615 Vine St., Los Angeles). El show trae nuevas imitaciones con chistes apropiados para todas las edades. 8 pm. Boletos $25 a $75. Informes (323) 461-6999 y themontalban.com.

Festival Natural en el museo

El L.A. Nature Fest del Natural History Museum (900 Exposition Blvd., Los Angeles) regresa este año con dos días cargados de actividades para toda la familia. En esta ocasión la fiesta celebra el lado silvestre de Los Angeles. Tendrá lugar en los mismos jardines naturales del museo, en lugar en el que científicos de esta institución realizan investigaciones y donde los educadores comparten las mejores historias de la naturaleza. En ambos días habrá presentaciones musicales, actividades manuales, más de 35 expositores, rifas y la presencia de científicos del museo y de Nickelodeon que hablarán the “The Science of Slime”. Sábado y domingo 9:30 am a 5 pm. Gratis con el pago de entrada al museo. Boletos $14. Informes (213) 763-3466 y nhm.org.

Peppa en el zoológico

Este fin de semana, Peppa Pig será la invitada de honor del Los Angeles Zoo (5333 Zoo Drive, Los Angeles). Este personaje será el tema de las actividades que tendrán lugar en este parque enclavado en el parque Griffith. Además de que estará en persona este personaje, se contarán cuentos, habrá una fiesta para bailar y habrán mesas para realizar artesanías. Se espera la presencia de muchos visitantes, por lo que se recomienda hacer reservación en línea para tomarse una foto con Peppa. Todas las actividades son gratuitas con el pago de entrada al zoológico. Sábado y domingo de 10 am a 4 pm. Boletos $17 a $22; gratis menores de 2 años. Informes (323) 644-4200 y lazoo.org/peppapig.

Miércoles 18

Exhibición sobre Mesopotamia

Mesopotamia, la tierra entre ríos en lo que hoy es Irak, fue la casa de los antiguos sumerios, babilonios y asirios. Entre sus logros se cuentan la creación de la antigua escritura conocida como cuneiforme, la creación de las primeras ciudades, el desarrollo del conocimiento astronómico y matemático y la grandeza de sus obras de arte y de su literatura. Esta cultura es objeto de la exhibición “Mesopotamia: Civilization Begins”, que organiza el museo Getty (1200 Getty Center Dr., Los Angeles) en colaboración con el Museo Louvre, y que incluye objetos que cubren tres milenios, desde las primeras ciudades aproximadamente 3200 años A.C., hasta la conquista de Babilonia de Alejandro Magno en el año 331 A.C. Termina el 27 de julio. Entrada gratuita. Informes (310) 440-7320 y getty.edu.

Danza moderna

La compañía de danza contemporánea Alvin Ailey American Dance Theatre, que ya tiene seis décadas de existencia, ha presentado en toda su historia 235 trabajos que han sido realizados por más de 90 coreógrafos. En su próxima presentación en la ciudad, en el Dorothy Chandler Pavilion (135 N. Grand Avenue, Los Angeles), traerá un programa que incluye un repertorio variado junto con la pieza central de todos sus shows, “Revelations”, que aunque fue creada en 1960 sigue siendo una de las obras fundamentales de esta compañía. Del 18 al 20 de marzo, 7:30 pm; y 21 y 22 de marzo, 2 y 7:30 pm. Boletos $34 a $125. Informes (213) 972-0711 y musiccenter.org/ailey.