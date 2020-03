Doctor enfermo de coronavirus comparte diariamente sus síntomas en Twitter, y así es como se siente

Day 1 after #COVID diagnosis. Sore throat, headache (strong!), Dry cough but not shortness of breath. No lung US abnormalities. Will keep a #POCUS track of my lungs. #coronavirus ⁦@TomasVillen⁩ ⁦@ButterflyNetInc⁩ pic.twitter.com/wLtSc70pxQ

— Yale Tung Chen (@yaletung) March 9, 2020