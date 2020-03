Érika Soto es una ‘Alicia’ muy latina

La actriz mexicoamericana interpreta a la intrépida niña de 'Alice in Wonderland' en la nueva producción de A Noise Within

Érika Soto tiene unos ojos grandes, con mucho brillo y llenos de energía.

“Creo que son demasiado grandes para mi cabeza”, dijo antes de soltar una gran carcajada.

Lo cierto es que esa característica es lo que hizo a esta chica la actriz perfecta para interpretar a Alicia, la niña de 7 años de “Alice in Wonderland”, la obra que presenta A Noise Within, la compañía en la que es residente y que se especializa en obras clásicas. En este caso, se trata de una adaptación del cuento del mismo nombre escrito por Lewis Carroll.

“Por mi apariencia todavía tengo la oportunidad de interpretar a muchachas muy jóvenes”, dijo Soto, quien es nacida en Houston, Texas, de padres mexicanos.

Soto llegó a Los Angeles para estudiar la carrera de drama en la Universidad del Sur de California. Y luego de haber ido a Londres para estudiar teatro clásico, regresó de nuevo la ciudad para perseguir su meta de actuar en películas de cine y en la televisión.

“Desde chiquita siempre me gustó actuar”, dijo la actriz, que tuvo un papel en la serie “Vida” del canal Starz. “Me gusta mucho contar historias; me gustaba ver películas y me gustaba cuando una historia estaba bien contada”.

Las primeras historias que escuchó y de las que tiene memoria fueron las canciones de Cri-Crí, pseudónimo de un popular compositor mexicano que escribía temas para niños con objetos y con animales como protagonistas.

“Me gustaban”, dijo. “Y cuando crecí dije, ‘me gustaría hacer eso para otras personas; me gustaría ser la personas que brinda personajes imaginarios a la vida para que otras personas lo vean lo disfruten'”.

En el futuro, a Soto, de 31 años, le gustaría interpretar Lady Macbeth, una de las obras más intensas de William Shakespeare.

“Porque es un papel poderoso, complicado, oscuro y apasionado”, dijo.

Aunque para eso falte tiempo, pues usualmente este rol está reservado para actrices de más edad. Mientras tanto, Soto está feliz de ser Alicia, una niña que no se cansa de hacer preguntas y de causar risas en el escenario.

En detalle

Qué: Alice in Wonderland

Cuándo: termina el 18 de abril, con varios horarios

Dónde: A Noise Within, 3352 E. Foothill Blvd., Pasadena

Cómo: boletos $25 a $93

Informes: (626) 356-3121 y anoisewithin.org