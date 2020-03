Ventas en restaurantes de LA empiezan a desplomarse a causa del coronavirus

La gente tiene miedo de ser contagiada, pero restauranteros extreman normas de higiene

Francisco Moreno solía ir a comer por lo menos dos veces a la semana a los restaurantes del barrio de Chinatown en Los Ángeles, pero desde que empezaron a aumentar los casos del coronavirus ahora declarado una pandemia, decidió abstenerse.

“Me pesa ya no ir porque el almuerzo me costaba entre cinco y seis dólares, y me daban un plato ‘grandote’, bien servido y muy rico. Decidí reservarme de asistir porque no vaya a ser que algún preparador de alimentos esté enfermo y me vaya a contagiar”, dice.

Las ventas en muchos restaurantes del área de Los Ángeles no se diga en Chinatown comenzaron a desplomarse desde hace dos semanas por el temor de la gente al contagio.

“Estimamos que las ventas han caído entre un 25 y 30% desde hace dos semanas, y algunos restauranteros han tenido que recortar horas a sus empleados”, dice Nadia Abrica quien junto con su familia es dueña del restaurante Mamá Lichas en Sylmar, un barrio al norte de Los Ángeles. Además es presidenta de la Asociación de Restaurantes SOCAL que representa a más de 180 restaurantes.

“La gente está muy asustada de salir a comer fuera, y los entiendo. Yo misma, aún cuando soy dueña de restaurante, salgo a comer los domingos; pero desde que empezó lo del coronavirus, prefiero quedarme en casa y cocinar”.

Nadia dice que los restaurantes afiliados a SOCAL Restaurant Association, han decidido aumentar las normas de higiene para contrarrestar cualquier posibilidad de propagación de la enfermedad.

“Hemos hablado a nuestros empleados de la importancia de lavarse las manos con más frecuencia y a profundidad; y para que sean muy cuidadosos a la hora de preparar y servir alimentos”.

Ella atiende la caja registradora en Mamá Lichas. Por esa razón, constantemente se lava las manos como medida de prevención para no contagiarse ella misma.

Las trocas loncheras de venta de comida también se han visto afectadas. Alejandro Zamorano, dueño de “Los Dogos Sonora Style”, un negocio especializado en hot dogs estilo Sonora localizado en Rancho Dominguez, una comunidad no incorporada al sur del condado de Los Ángeles, dice que desde hace dos semanas, le empezaron a bajar drásticamente sus ventas.

“Estimo que han caído como en un 30%”, dice Alejandro quien se pone a vender sus hot dogs de miércoles a domingo.

“La gente le da un poco más de miedo cuando se trata de comida en la calle. Lo que estamos haciendo es poner gel y toallas desinfectantes para manos. Solo que ahora me ha sido muy difícil conseguir estos productos porque se han agotado en las tiendas“.

Algunos de los restaurantes más acreditados aún no han visto el impacto del coronavirus, pero le temen.

Vicente Ortiz, propietario del restaurante Don Chente en Pico Rivera, quien junto con sus 11 hermanos son dueños de varios negocios de comida en el sur de California, dice que en su caso las ventas no han bajado de manera exagerada.

Pero reconoce que está muy preocupado por un posible desplome. “¿Cuánto tiempo va a pasar antes de que esta epidemia se vaya?… no lo sabemos. Estamos pendientes y vigilantes. De momento no ha habido necesidad de recortar personal o ajustarles las horas de trabajo”, dice.

No menos preocupado está Enrique Ramírez, dueño de los restaurantes Señor Fish en Los Ángeles.

“Estábamos bien, pero ya desde este lunes notamos un cambio, tal vez por las noticias alarmistas del coronavirus. Los lunes y martes son días muy buenos para nosotros. Sin embargo, el lunes se nos bajaron las ventas hasta un 50%. En general, la caída ha sido de entre un 20 y 30%”.

Agrega que les ayudó a sobrellevar la baja en las ventas, el que esta semana, en el Señor Fish de la calle Main en el centro de Los Ángeles, ya tenías reservaciones para eventos.

Pero el empresario restaurantero dice que la gente no está yendo a comer fuera. “Espero no tener que llegar al punto de hacer ajustes del personal. No me gustaría. Lo que sí he pedido a los empleados que se estén lavando las manos con frecuencia”, observa.

El artista Michael Dergar a quien le gusta salir a comer por lo menos una vez a la semana, dice que con el anuncio de que el coronavirus ya es un pandemia, ha decidido tomar precauciones y abstenerse de ir a restaurantes y lugares muy concurridos.

“Tengo en casa a mi mamá, que es una persona de la tercera edad. Así que por precaución debo cuidarme. Si me enfermo, la expongo a ella y su salud es más vulnerable. Y si hay desconfianza porque no sabes quien pueda ya tener el virus. Tú puedes ver a alguien muy sano, que no muestra síntomas los primeros días”.

Alta demanda por papel sanitario

El artículo más solicitado en las tiendas de autoservicio en California en estos momentos es el papel sanitario.

Teresa Blanco, portavoz de los supermercados Northgate con 41 sucursales en todo California, dijo que los artículos con mayor demanda desde que surgió el coronavirus son: número uno, el papel de baño; número dos, desinfectante de manos en toallas o gel y botellas de cloro; y número tres, cajas de botellas de agua.

“A partir de la alta demanda por estos productos, hemos puesto una límite en la cantidad que se pueda comprar. Por persona, solo se permite la compra de dos paquetes de papel sanitario y dos cajas de botellas de agua como máximo”.

Añade que fuera de estos artículos, las ventas en sus supermercados no han decaído. “El comercio está bastante normal”, expone.

En muchos tiendas de autoservicio y mercados de Los Ángeles, se observan los pasillos y anaqueles donde se coloca el papel sanitario y los productos de limpieza completamente vacíos.

Como consecuencia de la alta demanda, los comerciantes no solo de EEUU sino de Canadá han comenzado a limitar el número de paquetes de rollos de papel de baño que la gente puede adquirir.