Así es el micro bikini de animal print con el que Ivana Nadal sale a pasear por la playa

Hola a todos😍 Quiero contarles que estoy pasando por un momento de mi vida, donde me ENCUENTRO feliz. Y no es solo una frase. Con el real sentido de la palabra me encuentro y feliz. No era consciente que no lo era, hasta darme cuenta que podía serlo☝🏻 Que REAL Y CONSTANTEMENTE no lo era. Tenía momentos… Me imponía sonreír o adaptarme a no mostrar mi lado débil, mi momento real y consciente de todo lo que viví y de mis inseguridades y miedos y momentos tristes o situaciones que me exponían a sentirme SOLA y DESANIMADA. Pero saben que ? DESPERTÉ Y ME DI CUENTA QUE PUEDO SER FELIZ. Que estoy rodeada de AMOR, de PERSONAS QUE ME AMAN, de UN TRABAJO QUE AMO, de MIS PERROS que están llenos de amor y ganas de vivir 🙏🏻 De miles de EXPERIENCIAS, de todo tipo. De momentos TRISTES que me dejaron abrir mi alma para millones de momentos LLENOS DE FELICIDAD. De momentos DE SOLEDAD, DESAMOR, ERRORES, MALDAD… QUE ME HACEN QUIEN SOY 🙋🏽‍♀️ y me llevan donde estoy hoy. Y SOY ÚNICA y estoy ORGULLOSA de serlo. De tener mis gustos, mi forma de hablar, de reírme, de llorar, de gritar, de correr, de entrenar, de comer, de amar, de vivir, de SER✨♥️ Que quiero transmitirles con todo esto? QUE VOS TAMBIÉN PODES 🥰 Que tenes que PERDONARTE, ABRAZARTE, DARTE AMOR. Del más PURO e inigualable. EL PROPIO🙏🏻✨ Vos podes, dale. ABRÍ TU OJOS, ABRÍ TU ALMA Y DESPERTA! 😻✨