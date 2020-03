Presidente de Brasil Bolsonaro que cenó con Trump el sábado dio positivo por coronavirus

🇵🇹Pres. Bolsonaro fez teste para coronavírus e aguarda o resultado. Porém, o Presidente não tem sintomas da doença.

🇬🇧President @jairbolsonaro Bolsonaro has been tested for coronavirus and we are waiting for the results. However, he is not exhibiting any symptoms of the disease.

— Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) March 12, 2020