¿Quiénes pueden hacerse la prueba de coronavirus? Nueva York establece prioridades claras

No es cuestión de tener dinero, sino de administración de los recursos médicos

Miles de neoyorquinos están preocupados por el coronavirus y si preguntan si han sido contagiados con la enfermedad, aunque no hayan manifestado síntomas, que pueden tardar varios días en manifestarse.

Pero la realidad es que no todos pueden hacerse la prueba de COVID-19 y no es cuestión de tener dinero, sino de administración de los recursos médicos, pues Nueva York no posee la capacidad de evaluar a quienes desean ser revisados como medida de precaución.

Las autoridades han establecido prioridades claras: las personas que han estado expuestas a alguien con coronavirus; quienes han regresado de áreas con grandes brotes; los ancianos, los pacientes con condiciones preexistentes y aquellos con varios síntomas ya confirmados, dijo el alcalde Bill de Blasio el jueves.

“Todas esas personas van a la línea del frente”, afirmó, citado por Pix11. “Eso ocupa mucho de lo que tenemos”.

“Es comprensible que mucha gente (tenga) miedo el coronavirus y quiera una prueba”, dijo De Blasio. “No hay nada malo en que alguien sienta eso. Hay personas que tienen síntomas iniciales muy leves y quieren una prueba de coronavirus. Hay todo tipo de personas, no culpo a ninguno de ellos, pero con la cantidad que tenemos (…) debemos seguir las prioridades”.

El coronavirus se confirmó por primera vez en Nueva York hace menos de dos semanas. En ese momento Nueva York no podía analizar el virus localmente y ahora el estado, la ciudad y 28 instalaciones privadas están autorizadas para evaluar COVID-19.

Podría haber capacidad para 5 mil pruebas al día la próxima semana si lo aprueba la Administración de Drogas y Alimentos (FDA), dijo el gobernador Andrew Cuomo.

De Blasio considera que la ciudad necesitaría mirar de diferentes maneras para proceder debido a la actual capacidad limitada de las pruebas. “Realmente nos estamos quedando sin tiempo aquí”, dijo. “Tenemos que encontrar todas y cada una de las soluciones creativas”.

