COVID-19: Trump da negativo para coronavirus

Luego de haber participado de una conferencia en donde uno de los participantes dio positivo, haber estado en contacto con un congresista expuesto al virus y haberse sacado una foto con el secretario del presidente de Brasil, que luego desarrolló COVID-19, el presidente se realizó la prueba, y dio negativo.

El viernes 13 de marzo había declarado la “emergencia nacional” a causa del coronavirus.

Aunque suene aterrador, en realidad es más que nada una estrategia administrativa, para que se puedan movilizar más fondos para luchar contra el brote de COVID-19.

Según explica The Hill, la medida permite que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) utilice miles de millones de dólares y movilice al personal más rápidamente para ayudar a las agencias y líderes estatales y locales en la respuesta al brote de coronavirus.

“Estoy declarando oficialmente una emergencia nacional, dos palabras muy importantes”, dijo Trump en una conferencia de prensa en el Rose Garden de la Casa Blanca, y agregó que la medida liberaría hasta $50 mil millones en ayuda federal.

Como parte de la respuesta del gobierno, Trump dijo que renunciaría a los intereses de los préstamos federales para estudiantes “hasta nuevo aviso”, y que el Departamento de Energía compraría petróleo crudo para almacenarlo en las reservas estadounidenses.

El miércoles 1, el presidente anunció que no permitiría la entrada de personas que vengan de al menos 12 países europeos.

El gobierno tuvo que aclarar después que esta medida no aplica a ciudadanos estadounidenses. Y tampoco a productos que los Estados Unidos importe del Viejo Continente.

Los estadounidenses que vuelvan al país desde Europa serán examinados, al estilo de la medida que tomó China al principio de la epidemia.

El miércoles 11, pero a la mañana, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró a COVID-19 una pandemia, es decir que el nuevo coronavirus está presente en casi todo el planeta.

Aunque la propagación ha disminuido en China, las cifras aumentan rápidamente en otras partes del planeta, a pesar de los esfuerzos mundiales por controlar el avance del brote de coronavirus.

Guía: cómo prepararse para el coronavirus

Un estudio del Chinese Center for Disease Control and Prevention publicado en el Chinese Journal of Epidemiology halló que el COVID-19 (el nombre del nuevo coronavirus) es más contagioso que otros dos que causaron brotes en la última década: el Sindrome Agudo Respiratorio Severo (SARS) y el Sindrome Respiratorio de Medio Oriente (MERS).

La investigación analizó información de 72,314 pacientes, de los cuales 44,672 habían sido diagnosticados con el nuevo coronavirus.

Nombre oficial del virus

COVID-19 (antes fue coronavirus o 2019 n-CoV)

Origen

Wuhan, provincia de Hubei, China

Transmisión

Este nuevo coronavirus puede haber pasado de animales a humanos (estudios indican que pueden portarlo serpientes que son comestibles en China)

Total de casos confirmados en el mundo

156,400

Casos confirmados en China

Del total, 80,995 se han registrado en China.

Casos confirmados en los Estados Unidos

Del total, más de 2,950 se confirmaron en EE.UU.

Personas a nivel mundial recuperadas

73,968

Muertes

Alrededor de 3,062 en China; casi 3,000 fuera de China.

Países en donde hay casos (por fuera de China)

Más de 60

Qué son los coronavirus Los coronavirus (CoV) son una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como ocurre con el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el que ocasiona el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV). Un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano. Cómo se contrae el coronavirus Los coronavirus se pueden contagiar de los animales a las personas (llamada transmisión zoonótica). Estudios comprobaron que el SRAS-CoV se transmitió de la civeta al ser humano y que se ha producido transmisión del MERS-CoV del dromedario al ser humano. Además, se sabe que hay otros coronavirus circulando entre animales, que todavía no han infectado al ser humano. Síntomas característicos Esas infecciones suelen causar fiebre y síntomas respiratorios (tos y disnea o dificultad para respirar). En los casos más graves, pueden causar neumonía, síndrome respiratorio agudo severo, insuficiencia renal e, incluso, la muerte. Cómo prevenir el contagio Las recomendaciones habituales para no propagar la infección son lavarse las manos con frecuencia y cubrirse la boca y la nariz al toser y estornudar (con el brazo, no con la mano). También se debe evitar el contacto cercano con cualquier persona que presente signos de afección respiratoria, como tos o estornudos. Cumplir con el “distanciemiento social” y permanecer en casa el mayor tiempo posible. Fuentes: OMS, CDC, National Health Commission of China, Johns Hopkins. Actualizado el 15 de marzo de 2020 a las 8:02am.