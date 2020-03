Valiente: Elvis Crespo habla de sus antiguas adicciones en ‘Despierta América’

"Estaba repleto del curiosidades de vida, las tentaciones satisfacían mi carne y me convertí en un adicto al placer"

En el segmento ‘Así Me Lo Contó’, de ‘Despierta América’, donde se presentan entrevistas exclusivas, Raúl González le hizo una valiente entrevista a Elvis Crespo, quien, por primera vez, habló abiertamente de sus errores, de sus adicciones y confesó que las tentaciones satisfacían su carne, y el alcohol y las mujeres eran su vicio.

Desde uno de los campos donde montan caballo él y su hija más pequeña, Génesis, Raúl González tuvo una charla íntima y valiente con el cantautor de ‘Suavemente’, en donde habló de la familia y de cómo su vida dio un giro de 180 grados cuando comenzó a respetarse a darle prioridad a Dios, su parte espiritual y su familia.

En una parte de la entrevista, el presentador venezolano le preguntó a Crespo qué consejos le daría el Elvis de hoy al del 98′ en pleno fenómeno del tema ‘Suavemente’ y del éxito de su carrera.

“Enfócate, mucho cuidado con las tentaciones, las tentaciones te van a desviar del propósito por el que viniste aquí… Sin embargo, me arrepiento de muchas cosas que hice en el pasado, tengo que aceptarlas, tengo que abrazarlas por qué, porque los grandes tesoros están en el fondo y yo perdoné a ese Elvis Crespo, le perdoné esas metidas de pata, le agradezco los riesgos que se tomó y estas derrotas como parte de su crecimiento, y seguiste y me enorgullece ese Elvis Crespo”, le contesta.

Pero qué pasaría si se le presentara hoy una tentación:

“El Elvis Crespo de hoy si se le presenta una tentación, porque no soy perfecto, pues voy al cofre de los recuerdos y digo: ‘en el pasado se te presentó una situación similar a esta y tomaste esta decisión y estas fueron las consecuencias, ¿estás dispuesto?’… Se cancela esa tentación, comienzo a trabajar en la oración, en el agradecimiento, amarme yo, no me amaba en ese momento, amaba otras cosas”, le confiesa Elvis a Raúl.

Ante la pregunta de qué amaba en esa época, el cantante le dijo:

“Amaba mi carrera más que nada, el éxito, el dinero, las tentaciones, las mujeres, el alcohol, cosas que me vaciaron espiritualmente pero me llenaron de experiencias… Encontré escribiendo mis memorias por qué sucedieron las cosas”.

Hoy, dice que su vida cambió por completo y sus prioridades también:

“Mi prioridad hoy es Dios, me reconcilié con la iglesia católica gracias a mi esposa, segundo mi familia y tercero mi carrera… Dios me dio un don donde entretener, me dio una voz que yo amo mucho, me gusta bailar, entretener, escribo y eso me hace único y diferente y eso yo lo amo.

Para tú amar tienes que amarte, cuando tú logras entender el propósito para el cual tú viniste aquí ese amor es contagioso… En aquel momento, el Elvis Crespo del 98′, estaba repleto del curiosidades de vida, las tentaciones satisfacían mi carne y me convertí en un adicto al placer, hoy leo mucho, leo muchas biografías”.

Este martes ‘Despierta América’ anunció que habrá una segunda parte en donde hablará y presentará a la menor de sus hijas: Génesis, quien participa del video de la canción ‘Imaginarme Sin Ti’.

MIRA AQUÍ LA PRIMERA PARTE DE LA ENTREVISTA: