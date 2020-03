Danna Paola enciende las redes al mostrarse con sexy bikini mientras toma el sol

View this post on Instagram

GRACIAS INFINITAS 💜✨ 2 sold out más en el Teatro Metropólitan… no me lo creo de verdad sigo en shock… fue mágico 😭 ( lo repito tanto porque de verdad lo fue) Gracias a todos los que me acompañaron, a cada una de las personas y almas involucradas en este show, por su amor paciencia y trabajo, we did it! Gracias por confiar y creer en mi, gracias por su pasión, this is just the beginning. 💜 MALA FAMA TOUR ✨🌌 #SIE7E