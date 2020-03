El vestido de red de María Fernanda Yepes deja ver que no trae ropa interior

View this post on Instagram

Gracias por esto @josemariagaleano nunca nadie me habría podido describir mejor✨❤️ #repost Ahí estás tú, como esa canción que tanto me gusta. Todo eso eres tú. Mar. Piedra. El mar revuelto de mi estrecho. El encuentro del Mediterráneo y el Atlántico en una sempiterna encrucijada de caminos. La piedra llena de mil colores, pero también tosca, inexpugnable y fría del Muro de Berlín. Tantas, tantas cosas eres tú. Eres un mar de emociones que fluyen sin sentido ni dirección, como los vientos de levante y de poniente. Te conozco bien. Así eres tú. Risas a carcajadas que resuenan como olas gigantescas en una noche desapacible de tormenta. Eres llanto cuando te desatas, conectas y te enfrentas con tus miedos, esos tan necesarios, esos que todos tenemos y que al final nos hacen más humanos y vulnerables. Eres piedra cuando te escondes dentro de ti. Cuando te encierras bajo llave y decides no salir de ese rinconcito tuyo que son tus abismos más recónditos. Eres la piedra porosa que deja que la cale el agua para empaparse y aprender de ella. Risa nerviosa en la Mar Salada, por que ella te contagia y te empapa de eso. Quietud y meditación en la piedra, en el muro, por lo que sentiste estando allí estando a su lado. Dejarse permear, eso eres tú. Somos uno, nosotros; pero también el otro… ellos… todos. Eso eres tú. La mirada amorosa con los tuyos, la sonrisa esquiva y tímida a veces con los que no te conocen, el corazón por encima de cualquier circunstancia… todo eso eres tú. Todo tú, sin ninguna duda. Mar, piedra… y mucha Luz. La luz que cegó estos ojos la primera vez que se abrió aquella puerta. La luz que regalas a todos los que te rodean con tu “estar”. La última semana del año, eso también eres tú. La locura y la calma. La carrera y el sosiego. El instante infinito de siempre jamás. Tanto, tanto, tanto… Todo. Hay quienes dicen que eres Perfecta, no se… Yó a esa no la conozco. Entre la perfecta y tú… Yó sin dudarlo me quedo contigo. Que tengas un muy Feliz cumpleaños @mariafelina Eres tantas, tantas cosas, pero escribiéndote acabo de descubrir quien eres en realidad. María Fernanda Yepes: “La piedra que flota sobre el agua”. Esa eres Tú, mi Amor