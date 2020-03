Pequeña guía de medicina natural para prevenir el coronavirus

Conoce nuestra selección de medidas preventivas naturales y herbolarias, para combatir el riesgo de adquirir coronavirus. Fortalecen al sistema inmune y aumentan las defensas

En los últimos días el mundo entero no habla de otra cosa que no sea el coronavirus y las secuelas sanitarias que se han derivado. Por el momento no se cuenta con un tratamiento eficaz, debido a esto los enfermos únicamente pueden ser tratados con fármacos antivirales ya existentes, y otro tipo de medicamentos que se utilizan principalmente para tratar los clásicos síntomas como es la fiebre, la inflamación y el dolor.

Dentro de las medidas recomendadas por los especialistas se encuentra como uno de los puntos más importantes, una estrategia eficaz para reforzar el sistema inmunitario la cual radica en aumentar el consumo de ingredientes medicinales, los cuales se destacan por sus propiedades antivíricas, su alto contenido en vitaminas y nutrientes.

Guía de plantas que refuerzan la inmunidad:

1. Orégano

El orégano es una hierba sumamente valorada en el campo medicinal desde hace miles de años y una de sus más destacadas bondades se debe a sus propiedades antimicrobianas, esto se debe a su contenido en un compuesto esencial llamado carvacol. Sus propiedades son tan intensas que puede incluso aniquilar al Staphylococcus aureus resistente a la meticilina y a otros antibióticos. Procura integrarlo en sopas, salsas, sofritos, guisados y ensaladas; también una buena recomendación es aromatizar aceite y utilizarlo para cocinar.

2. Albahaca

La albahaca es una de las plantas con mayores cualidades curativas, se destaca por su poder de potenciar la inmunidad y debido a sus compuestos químicos favorece la producción de anticuerpos, los cuales combaten todo tipo de infecciones. Existen estudios que comprobaron la eficacia del consumo de 300 mg de extracto de albahaca sagrada para aumentar los niveles de niveles de células T helpers y killers, responsables de proteger y defender al cuerpo de infecciones virales.

3. Hinojo

El hinojo es una planta silvestre con extraordinarias propiedades medicinales, esto se debe en gran parte a su contenido en flavonoides y cumarinas. Tiene propiedades antiinflamatorias, expectorantes y antimicrobianas, por lo que resulta un buen aliado natural para combatir la presencia de microorganismos patógenos. Una buena recomendación es integrarlo en sopas y ensaladas, y por supuesto beberlo en infusión utilizando las semillas secas.

4. Equinácea

La equinácea es una planta popular en todo América debido a sus magníficos beneficios para estimular al sistema inmunológico, tiene el poder de evitar los resfriados y es un remedio eficaz contra la gripe. También sus compuestos esenciales le otorgan propiedades antivirales y antibacterianas, son de gran utilidad para combatir todo tipo de infecciones y tiene un gran poder antiinflamatorio por lo que es útil para tratar tos e inflamación de garganta.

5. Ajo

El ajo es considerado uno de los ingredientes con mayores propiedades medicinales de la naturaleza entera, tiene un equilibrado aporte en nutrientes, compuestos azufrados y otras sustancias que le otorgan gran parte de sus cualidades. Es considerado un antivírico por excelencia, tiene la peculiaridad de combatir infecciones respiratorias, dilatar los bronquios, fluidificar las mucosas y estimular al sistema inmunológico. Procura consumirlo crudo, picarlo 30 minutos antes de cocinar para obtener sus bondades o bien a través del consumo de suplementos naturales.

6. Regaliz

El regaliz es una de las plantas con beneficios más específicos para tratar casos de infecciones en vías respiratorias y neumonía. Diversos estudios han comprobado los beneficios que otorgan sus principios activos para eliminar el virus del SARS, el cual se dice es similar al coronavirus. Se le atribuyen cualidades antiinflamatorias que resultan adecuadas para las mucosas y vías respiratorias. La recomendación de consumo es como infusión, dos tazas al día es perfecto.