Verónica del Castillo, hermana de la estrella de La Reina del Sur, se desnuda

Otras celebridades que junto a ella se desnudarán ante el público son Ingrid Coronado, Luz Elena González y Fabiola Campomanes

Verónica del Castillo presenta la obra “Invencibles”, donde junto con varias compañeras contarán experiencias íntimas y complicadas de las que han logrado salir adelante. La hija de Eric del Castillo, hermana de Kate del Castillo, explica que la idea surgió a partir del deseo de compartir con el público la forma de encontrar motivación para superar cualquier adversidad.

“Vamos a desnudarnos, vamos a contar historias que no hemos contado porque son inéditas y vamos a tener una catarsis y ojalá la tengamos en el público, en quien vaya a vernos; esa doble catarsis creo que va a ser muy sanadora para que las mujeres y los hombres sanemos, pero sobre todo nos levantemos, porque todos tenemos esa capacidad”.

La presentadora tiene todavía mucho miedo de subirse al escenario, ya que ella no es actriz.

“No saben el pánico que tengo de pararme ahí en un escenario junto con actrices que digo “¿y ahora para dónde?, ¿ahora cómo?“. Y me hablan del texto y el subtexto y todo, digo “¡ay, Dios mío, no soy actriz, no sé qué voy a hacer!“, dice la hermana de Kate del Castillo, que admitió sufrir acoso ante la mirada desconcertada de su papá, Eric del Castillo, en la audiencia.

“No es una cuestión de actriz, es una cuestión de Cecilia Beatriz Galliano; o sea, la que sale del campo, la que tiene más pavor que todos ustedes de pararse ahí y abrir el alma y el corazón, entonces quédate tranquila, estamos todas iguales”, agrega Cecilia Galliano para dar confort a su compañera.

El elenco lo completan Ingrid Coronado, Luz Elena González y Fabiola Campomanes.

“Si te refieres a maridos, padres, hijos, o personas famosas que hayan estado en nuestra vida, pues son parte de y si fue parte de mi historia, estará ahí”, dice la ex de Sebastián Rulli.

“De cómo me hice actriz, de lo que pasé, de cómo salí de un entorno violento quizás, y unas situaciones difíciles”, cuenta Fabiola.