Jailyne Ojeda muestra sus fotos con diminutos bikinis para desmentir a quienes las editan desnuda

Jamás JAMÁS me he tomado fotos desnudada pero hay mucha gente estupida photoshopiando mis fotos y quitándome la ropa y mucha gente aprovechada haciéndose rica vendiendo fotos mías que ni son reales y gente aún MÁS tonta comprándolas! 🤦🏻‍♀️ no sean tan tontos por favor. Siempre habrá gente mala que hará todo lo posible por dañar mi imagen y eso no me importa pero me siento mal por la gente tonta que cae en estas farsas. Translation: I’ve never taken a nude in my life but they always photoshop my pics and take my clothes off of me and they sell these photoshopped “nudes” of me to dumb people who buy them. 🤦🏻‍♀️