Luciendo un sensual atuendo deportivo negro, Sandra Itzel se muestra en el gimnasio

YO ME QUEDO EN CASA🐾 Yo entreno en casa porque soy responsable y entiendo que en este momento la humanidad y el mundo nos necesita. Si bien, hay mucha controversia ante este tema, unos entran en pánico y sin pensar en los demás, hacen compras descontroladas dejando supermercados vacíos y en desabasto a personas que también necesitan. Por otra parte algunos piensan que es una teoría conspirativa donde el virus fue creado para restablecer el orden mundial y esas personas siguen su vida como si nada estuviera pasando. Yo no estoy a favor ni en contra, respeto las diferentes formas de pensar; ya que de esa misma forma deseo que respeten mi pensamiento. Sin embargo, cómo imagen pública es mi deber dar este mensaje: No importa si existe o no el COVID-19, si las instituciones mundiales de salud están exponiendo un problema preocupante; es nuestro deber acatar órdenes. Algo que debemos tener muy claro es que las enfermedades virales parecen inofensivas, pero en cualquier momento estallan y se vuelven masivas y mortales. A diferencia de las infecciones por bacteria, que tomando un antibiótico atacas la enfermedad y te curas; las enfermedades virales no tienen un tratamiento específico para desaparecer por completo de tu cuerpo; el virus se queda en tu organismo para siempre y la única forma de tratarlas es tomando antivirales, manteniendo reposo o fortaleciendo el sistema inmunológico. Ésta época de contingencia COVID-19 no significa que estamos de vacaciones, que nos vamos de fiesta o que podemos hacer lo que nos de la gana. Significa que somos seres humanos y ciudadanos responsables, que pensamos en los demás y trabajamos en equipo para que muy pronto el mundo vuelva a la normalidad. Quédate en casa, si tienes que salir a la calle que sea por razones necesarias. Lávate constantemente las manos por 20 segundos con agua y jabón, después aplica gel antibacterial con 70% alcohol. Si estornudas utiliza la parte interna de tu codo. No saludes de mano ni de beso y si consideras que tienes síntomas sospechosos, busca asistencia médica de inmediato. Recuerden que esta enfermedad afecta sobre todo a personas mayores o inmuno vulnerables. Cuídate y cuida a los demás🙏🏻 #besafe