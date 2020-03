Ellen DeGeneres confiesa por primera vez que echa de menos haber tenido hijos

La estrella televisiva está pasando su cuarentena en casa y usa mucho de su tiempo para reflexionar

La presentadora Ellen DeGeneres se ha cansado de repetir a lo largo de los últimos años que su esposa Portia de Rossi y ella tomaron la decisión de no ser madres de mutuo acuerdo y no se arrepienten lo más mínimo, pero eso no ha supuesto ningún impedimento para que, cada cierto tiempo, vuelvan a surgir nuevos rumores falsos de que el matrimonio se estaría preparando para dar la bienvenida a un primer retoño que nunca ha terminado de llegar.

Sin embargo, el aislamiento en casa como parte de las medidas preventivas para evitar la propagación del coronavirus ha conseguido que la estrella televisiva eche de menos lo que nunca había querido: niños ensuciando sus muebles carísimos, interrumpiéndola constantemente mientras intenta trabajar y, en definitiva, dando que hacer.

“Ahora mismo estoy tan aburrida que desearía incluso tener hijos”, le ha confesado a sus amigos John Legend y Chrissy Teigen durante una llamada telefónica que ha grabado en vídeo y ha compartido posteriormente en Instagram.

El famoso matrimonio ha tratado de consolarla asegurándole que ellos también están hartos de no poder salir a la calle, con el inconveniente añadido de que, en su caso, necesitan entretener en todo momento a sus retoños.

Ellen, por su parte, está tratando de pasar las horas muertas hablando por teléfono con sus conocidos famosos como Justin Timberlake y Jessica Biel, que se encuentran en un estado de ánimo muy similar al suyo, o Adam Levine, que ha celebrado este miércoles su cumpleaños en casa.