Ideas digitales para entretenerse con la familia durante la cuarentena

Estar en casa no debe ser aburrido si se exploran las opciones que ofrece el mundo digital

El país está viviendo tiempos inéditos. El coronavirus ha paralizado la vida de los que viven en Estados Unidos de una manera que jamás se había visto en tiempos modernos. Sin embargo, no todo está perdido, porque para muchos esta cuarentena impuesta con el fin de detener la propagación del virus, es una excelente oportunidad para reconectar con la familia, bajar la velocidad del tren de vida y buscar alternativas de entretenimiento sin salir de casa.

Para ello hemos elegido esta serie de actividades que se pueden realizar en grupo y que, lo mejor de todo, son gratis.

Visitar museos virtuales

A falta de teatros, cines, presentaciones en vivo y todo lo que tenga que ver con aglomeraciones, ¿qué tal visitar museos de todo el mundo? Claro, lo mejor sería ir a ver las obras en vivo y en directo, pero como ahora mismo es imposible, existe la opción de hacerlo vía virtual. Estos museos, varios ellos los más visitados de la Tierra, ofrecen recorridos por sus salas y jardines.

El museo Louvre de París

El British Museum, de Londres

El museo Guggenheim, de Nueva York

La National Gallery of Art, de Washington, D.C.

El Musée d’Orsay, de París

El National Museum of Modern and Contemporary Art, de Seúl

El museo Pergamon, de Berlín

El Rijksmuseum, de Amsterdam

El museo Van Gogh, de Amsterdam

El museo J. Paul Getty, de Los Angeles

La galería Uffizi, de Florencia

El MASP, de São Paulo

El Museo Nacional de Antropología, de Ciudad de México

Ir a las bibliotecas virtuales

Las bibliotecas públicas de Los Angeles estarán cerradas hasta finales de marzo, pero eso no quiere decir que los que aman leer se tienen que privar de un buen libro. Los usuarios de estos centros pueden acceder a servicios digitales como libros electrónicos e inscripciones digitales en lapl.org. Los bibliotecarios también están disponibles para dar ayuda por teléfono. No se cobrarán cuotas por entregar libros tarde y las fechas de entrega de libros se extenderán automáticamente.

Escuchar cuentos

A artistas de Hollywood como Amy Adams, Josh Gad, Jimmy Fallon, Jenna Ortega y Jennifer Garner se les ocurrió que podrían aminorar la ansiedad que podrían estar experimentando los niños debido a la situación del coronavirus por medio de la lectura de cuentos.

Estas celebridades están prestando sus voces a la Operation Storytime, iniciativas que tiene como fin elevar el ánimo de los niños y de sus papás ante la situación de incertidumbre que está provocando el virus. Los videos de las lecturas están colocados en las redes sociales de estos artistas. Algunos de los libros leídos son “The Dinosaur Princess” y “The Three Little Fish and the Big Bad Shark”. Para encontrarlos escribir #OperationStorytime en las redes sociales, o visitar romper.com.

Aprender con el Petersen

Durante el cierre de las escuelas, el Petersen Automotive Museum ofrecerá transmisiones educativas en línea dos veces al día. Las presentaciones diarias consistirán en una conferencia a las 10 am y una actividad manual a la 1 pm. El museo ofrecerá hojas de trabajo y para colorear descargables. Los temas, aptos para toda la familia, están enfocados en niños de 12 años y menores. Se leerán cuentos, construirán autos y se crearán modelos de vehículos. Para detalles ir a petersen.org/online-education.