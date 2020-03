Protégete si tienes alto riesgo de contraer coronavirus

A medida que la pandemia del COVID-19, causada por el nuevo coronavirus, continúa desarrollándose en todo el mundo, los consejos de expertos continúan cambiando a medida que aprendemos más sobre esta enfermedad viral.

Y aunque todos deberían practicar buenas prácticas de control de infecciones, como la higiene adecuada de las manos, es especialmente importante para las personas con mayor riesgo.

Parece que el COVID-19 causa síntomas leves a moderados en la mayoría de las personas infectadas, pero un informe de la Organización Mundial de la Salud (WHO por sus siglas en inglés) de febrero descubrió que las personas mayores de 60 años o con afecciones médicas preexistentes tienen un mayor riesgo de enfermedad grave y muerte. Estas condiciones médicas incluyen presión arterial alta, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias crónicas y cáncer, entre otros.

En este momento, es difícil para los investigadores determinar qué porcentaje de personas con COVID-19 mueren, porque aún no saben exactamente cuántas personas han sido infectadas. Las estimaciones son tan altas como el 3%, pero algunos expertos sospechan que la tasa de mortalidad podría llegar a ser inferior al 1%.

Aún así, las tasas de mortalidad por COVID-19 probablemente sean más altas en los adultos mayores. El informe de la WHO encontró que en China, donde surgió el nuevo coronavirus, casi el 22% de las personas infectadas mayores de 80 años murieron. Los números del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades en China fueron algo diferentes pero aún preocupantes: esa agencia descubrió que casi el 15% de las personas infectadas de 80 años o más murieron, junto con el 8% de las personas mayores de 70 años y el 3.6% de las personas de 60 años a 69.

“Sabemos que los sistemas inmunes cambian con la edad, lo que hace que sea más difícil combatir las enfermedades y las infecciones, incluso si por lo demás eres bastante saludable”, dice Michael Hochman, MD, director del Centro Gehr para la Ciencia e Innovación de Sistemas de Salud en Keck School of Medicine de USC en Los Angeles.

“Cuando tienes una afección crónica subyacente, puede hacer que sea más difícil para tu cuerpo defenderse y recuperarse de una infección”, agrega.

Teniendo en cuenta estos factores, los expertos dicen que es imprescindible que cualquier persona con mayor riesgo de COVID-19 tome precauciones específicas, incluso si no hay brotes evidentes en su área.

“Simplemente no sabemos en este momento cuántas personas en una comunidad determinada han estado o no expuestas al virus”, dice Sean Morrison, MD, presidente del Departamento de Geriatría y Medicina Paliativa de Brookdale en el Sistema de Salud Mount Sinai en Nueva York. Es por eso que es mejor errar por el lado de la precaución en este punto, enfatiza. Considera estos pasos si tú o un ser querido tiene un mayor riesgo de COVID-19:

Quédate en casa

Si tienes un alto riesgo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan que evites viajar por el momento y te mantengas alejado de las multitudes, especialmente en espacios mal ventilados con poca circulación de aire, lo que facilita la propagación del virus.

También es aconsejable limitar todas las salidas, incluso aquellas a la tienda de comestibles. Una mejor opción es ordenar lo que necesitas en línea, o pedirle a un amigo o familiar que haga los mandados por ti.

Si tienes que salir, los CDC aconsejan que evites el contacto con superficies de “alto contacto”, como botones de elevadores, manijas de puertas y barandillas. Usa un pañuelo de papel o tu manga, luego lávate las manos lo antes posible.

Limita las visitas

Por ahora, intenta restringir el acceso a tu casa solo a las personas que viven contigo, porque incluso las personas sin síntomas pueden transmitir el virus sin saberlo.

No permitas que te visite alguien que parezca enfermo o que sepas que ha estado expuesto al coronavirus. Y si tienes invitados, “establece como regla que lo primero que hace alguien cuando entra a tu casa es lavarse las manos”, aconseja Morrison.

Si es posible, mantén una distancia de al menos 6 pies de distancia de ellos. Morrison también recomienda que limpies y desinfectes todo lo que los huéspedes hayan tocado, incluidas las mesas, las manijas de las puertas, los interruptores de luz, los grifos e incluso los inodoros, después de que se vayan.

Mantenerte cerca de casa y reducir el número de invitados durante un largo período de tiempo puede ser un desafío, por lo que es importante encontrar formas alternativas de mantenerte activo e interactuar con los demás. “El contacto social es importante para mantener el bienestar general”, dice Ronan Factora, M.D., especialista en medicina interna y geriatría de la Clínica Cleveland.

Usa FaceTime o Skype con amigos o familiares que viven en otro lugar, crea un club virtual de libros o un club de juegos con vecinos o considera inscribirte en un curso en línea para mantener tu mente ocupada.

Y muévete: está bien, por ejemplo, salir a caminar al aire libre y detenerte y saludar rápidamente a los vecinos mientras no estén enfermos. Pero trata de mantener una distancia segura, no les des la mano, no te toques la cara y lávate las manos tan pronto como regreses a casa.

Sé minucioso sobre la higiene de las manos

“No importa cuánto limpies, no puedes desinfectar todo; nada es estéril a menos que estés en la sala de operaciones”, dice Factora. Y todo lo que se necesita es si una mano está contaminada, tocarte solo una vez en los ojos, la nariz o la boca para que el virus acceda a tu cuerpo.

En general, es mejor lavarte con agua y jabón durante al menos 20 segundos (un desinfectante de manos con al menos 60% de alcohol servirá si no hay jabón disponible).

El método más completo: mojarse las manos, poner jabón en la palma de una mano, frotar ambas palmas juntas, luego frotar el dorso de cada mano con la palma de la otra mano, entrelazando los dedos, dice Igor Koralnik, MD, jefe de enfermedades neuro-infecciosas y neurología global en Northwestern Medicine en Chicago.

Sigue frotando cada dedo pulgar de forma circular antes de frotar las puntas de los dedos contra la palma de la otra mano. Esto te permitirá limpiar debajo de los anillos y las uñas.

Enjuaga y sécate las manos, y cierra la llave del agua con una toalla de papel, para evitar tocar la manija.

Los CDC recomiendan lavarse las manos antes de comer, y después de usar el baño, sonarse la nariz, toser o estornudar, tocar a una mascota o su comida, o tocar la basura o su asa. También debes lavarte las manos cada vez que regreses a casa, y después de que alguien haya visitado tu casa, dice Morrison.

Omite visitas de atención médica no esenciales

A menos que tengas una necesidad inmediata de ser atendido por un médico o proveedor, pospón o considera formas alternativas de obtener atención médica.

“Si tienes una cita de rutina, cancélala o ve si puedes realizarla por teléfono o video“, dice Morrison.

Ten en cuenta que el Congreso aprobó recientemente un proyecto de ley que permite a los médicos y otros profesionales de la salud facturar a Medicare para cubrir las consultas de telemedicina a las personas mayores. Todavía no está claro si esto es solo por preocupaciones relacionadas con el coronavirus o cualquier problema de salud.

Ten un plan para cuando estés ‘enfermo’

Prepara una lista actualizada de contactos de emergencia para familiares, amigos, vecinos y proveedores de atención médica, personas con las que puedes comunicarte si tú o alguien de tu familia se enferma.

Es una buena idea identificar también algunas personas que pueden comunicarse contigo por teléfono o correo electrónico todos los días si vives solo.

Además, ten a mano un suministro de al menos 30 días de tus medicamentos recetados regulares, aconseja Morrison.

Muchas compañías privadas de seguros de salud ahora están permitiendo a las personas obtener reabastecimientos de recetas tempranas, y los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid están permitiendo que los planes de Medicare Parte D y Medicare Advantage relajen sus reglas de prescripción de “resurtido demasiado pronto”.

Asegúrate de tener artículos de farmacia que necesitarás si te enfermas, un analgésico, como el acetaminofeno y un termómetro. En cuanto a otros suministros, no es necesario comprar el pasillo de papel higiénico en Costco, pero es bueno tener suficientes alimentos básicos y comestibles a mano. De esa manera, puedes manejar la situación si no tienes a alguien que pueda ir a conseguir suministros para ti. O puedes recibirlos por envío, incluso solo por unos días.

Si desarrollas síntomas que pueden indicar COVID-19, como fiebre, tos o dificultad para respirar, los CDC recomiendan llamar a tu médico de inmediato. No te presentes simplemente; tu médico puede tener un protocolo específico para cualquier persona que tenga COVID-19. “Nuestro centro inmediatamente enmascara y aísla en una habitación separada a cualquiera que tenga síntomas respiratorios”, dice Morrison.

Debido a que todavía hay una escasez de kits de prueba, la mayoría de los proveedores de atención médica no te evaluarán para detectar el coronavirus a menos que tengas síntomas graves.

Si tus síntomas son leves, quédate en casa, descansa y bebe muchos líquidos. Para dolores y fiebre, Hochman sugiere acetaminofeno, que es menos probable que cause sangrado estomacal en adultos mayores que algunos otros analgésicos de venta libre. Si vives con otras personas, quédate en una habitación específica y usa un baño separado, si es posible, y si tienes que interactuar con otras personas (incluidas tus mascotas) usa una máscara facial si la tienes.

Comunícate con tu médico de inmediato si tú o un miembro de tu familia experimentan dificultad para respirar, dolor o presión persistente en el pecho, confusión o labios o cara azulados. Si crees que es una emergencia, llama a tu número de emergencia local de inmediato.

