Consejos prácticos para preparar la despensa en tiempos de coronavirus

Extraordinarios tips para organizar las compras de despensa en cuarentena y elegir las opciones más saludables

La amenaza de salud que se ha desatado por los numerosos contagios causados por coronavirus (Covid-19) en el mundo, avanza cada vez más rápido. Según las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud, una buena medida preventiva y de control es procurar el distanciamiento social; en caso de una posible cuarentena es una buena idea tener claridad sobre las claves de una despensa óptima.

Si has decidido pasar algunos días en casa es muy probable que tendrás que comprar un poco más de lo normal, y por supuesto las cantidades cambiarán conforme el número de integrantes del hogar. Es importante mencionar que las compras de pánico no son necesarias, es momento de tener acciones más conscientes y sobretodo de mantener la calma. Te presentamos extraordinarios consejos y la lista de insumos básicos que no podrán faltar en tus próximas compras.

Consejos para realizar las compras de cuarentena:

1. Selecciona bien los alimentos no perecederos

Los productos no perecederos como es el caso de los enlatados, los cereales y las legumbres, son un básico indispensable en toda compra. En el caso de los enlatados revisa muy bien el estado general de las latas, no deberán tener abolladuras, ni estar oxidadas o tener daños en el precinto; los cereales y las legumbres, también tienen fecha de caducidad la cual normalmente es extensa, pero vale la pena revisarla. Uno de los mejores consejos es considerar en las compras una caja de tu leche favorita, las opciones vegetales son una buena alternativa; también integra algunos productos básicos como: condimentos, salsas, aceite de olivo extra virgen, vinagre, mermeladas, galletas integrales, té y café.

2. No te olvides de las frutas y verduras

Uno de los aspectos más importantes para protegernos de posibles contagios es la alimentación, ya que se relaciona directamente con el estado de nuestro sistema inmunológico; sin duda estar fuertes y sanos es la mejor manera de defendernos contra agentes patógenos. No te olvides de integrar frutas y verduras, opta por las opciones de temporada que normalmente son las más económicas y frescas. Un buen consejo es seleccionar aquellos productos que se distingan por su buena conservación con el paso del tiempo; algunas buenas recomendaciones son: manzanas, peras, plátanos, cebollas, coliflor, col, zanahorias, pimientos, rábanos, apio, remolacha, papas y camotes.

3. Integra frutos secos, deshidratados y semillas

Considerar en la compra algunos paquetes de frutos secos, frutas deshidratadas y semillas, es uno de los mejores consejos que podemos darte. Son un tesoro nutricional, que llena de beneficios a organismo, son ideales como colación y te llenarán de energía; también brindan grandes beneficios medicinales, son un buen aliado para fortalecer al sistema inmunológico y potenciar las defensas. A la vez son considerados productos de larga duración, una buena recomendación es considerar insumos como: almendras, nueces, pistachos, cacahuate natural, manzanas y melocotones deshidratados, pasas, arándanos y semillas de girasol y calabaza. Utilízalos para crear deliciosas recetas, en pudines, ensaladas, panqueques, avena, guisados, son el toque perfecto.

4. Considera productos en conserva

Los productos en conserva son una grandiosa opción, ya que se caracterizan por su técnica de elaboración al vacío que mantienen en perfectas condiciones los productos por bastante tiempo. Recuerda siempre revisar las fechas de caducidad y refrigerarlos una vez abiertos; encontrarás numerosas opciones, una buena recomendación es comprar algunos frascos de vegetales en conserva, pepinillos, frutas y hasta legumbres.

5. Selecciona cuidadosamente las proteínas

Al elegir las proteínas es importante que revises su fecha de empaque y caducidad, procura seleccionar los productos del día y que no han sido congelados. Un buen consejo es comprar diferentes variantes de proteínas animales y llegando a casa organizarlas para su congelación, y así las vas ocupando conforme sea necesario sin correr posibles riesgos en su degradación; procura tener a la mano etiquetas para organizar bien los productos.

6. Organiza la lista de compras de manera equilibrada

Antes de visitar el supermercado toma unos minutos para hacer la lista de insumos, es más fácil organizarla por áreas e inspirarte en tus recetas favoritas para aterrizar de manera certera todo lo que puedes necesitar. También una vez que observas la lista final, es más fácil darte cuenta de posibles desequilibrios; otro buen consejo es organizar la lista conforme menus semanales.