Con un body de terciopelo, Edna Monroy muestra lo flexible que es en una pose de yoga

Mujer, en toda la extensión de palabra. . De niña creía que estaba hecha para casarme, tener hijos… . Hoy pienso diferente (con la edad te vas haciendo más egoista), hoy soy una mujer que elige para MI, que decide, que produce, que aprende, que crece, que busca ser mejor cada día, que no le importa estar sola. Una mujer que no se deja, que lucha, que se esfuerza, que no deja que nadie le diga que hacer o la limite. . Una mujer que vive nada más para ella, que se dedica a buscar respuestas, que decide ser feliz y vivir feliz. Que si algo no la llena, prefiere darse la media vuelta. . . Y ojo, no estoy criticando a quienes eligieron eso, al contrario, las respeto y las admiro, porque no es fácil mantener unida a una familia, tener trabajo de mamá, esposa, enfermera, profesional, cocinera, chofer, maestra, etc etc. . Si, yo elegí algo@diferente, y sigo siendo criticada, bulleada, juzgada, por no querer lo que todas las mujeres quieren. Por pensar que así estoy mejor. He recibido mensajes agresivos de que es mejor tener hijos, formar una familia, no estar sola, que lo mejor para una mujer es tener hijos… pues ¿que creen? Para mi no, y no tengo que opinar igual a todas. Y borre sus mensajes porque no me@interesa tener malas vibras en mi instagram. Mejor déjenme de seguir. Cada quien su vida ¿no? . Empiecen respetando!!! . Hay que dejar de juzgarnos, criticarnos, bullearnos y unir fuerzas. Hay que apoyarnos las unas a las otras. Porque poderosas ya somos, empoderadas ya somos, creadoras de vida ya somos. . Feliz día de la Mujer!!! . . . . . . . . 📸: @pat_portraits #diainternacionaldelamujer #womensday #diadelamujer #powergirl #girlpower #8m #9m