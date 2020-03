El sorpresivo efecto secundario que sufre una funcionaria inglesa después de recuperarse del coronavirus

Nadine Dorries es la subsecretaria de Salud y Asistencia Social de Reino Unido, además de una exitosa autora. Fue diagnosticada con coronavirus COVID-19 en febrero pasado, y fue la primera persona del parlamento en contraer la nueva enfermedad.

En su cuenta de Twitter ha informado sobre un sorpresivo efecto secundario que sufre la funcionaria inglesa después de recuperarse del coronavirus: “He perdido el 100 por ciento del sentido del gusto y el olfato. Absolutamente cero de los dos, es muy extraño. Comida y bebida fría o caliente, es todo lo que puedo decir”, escribió la mujer de 62 años en un post de hace unos días.

A side effect of #coronavirus for me is the fact that I have lost 💯 of taste and smell. Absolutely zero of both, so weird. Eating and drinking warm or cold that’s all I can tell. No point in putting a tea bag in the water. ☕️

— Nadine Dorries 🇬🇧 (@NadineDorries) March 19, 2020